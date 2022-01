CDU har godkendt højreorienteret leder efter fejlslagne Laschet

915 ud af 983 delegerede fra partiet stemte således for Merz som ny leder.

Merz er uddannet advokat og har tidligere forsøgt at blive partiets formand og kanslerkandidat. Han ventes ifølge dpa at bryde med den midtersøgende politiske linje, som CDU i mange år stod for under Angela Merkel.

Merz overtager posten fra Armin Laschet, der ikke formåede at erobre kanslerposten ved det tyske valg i september.

CDU blev sammen med søsterpartiet CSU mindre end socialdemokratiske SPD, der siden er gået i regering med miljøpartiet De Grønne og liberale FDP.