Breivik kan årligt søge om løsladelse: Stop det siger topadvokat

Han siger, at det er en stor belastning for de dræbtes familier.

- Det synes ret tydeligt, baseret på det som er kommet frem i medierne, at Breivik har haft temmelig lidt progression i sin personlige udvikling.

- Jeg vil være meget forsigtig med at spå om, hvordan han vil udvikle sig videre, men meget tyder på, at man om et års tid vil være i nøjagtig samme situation som i dag, og at han vil udgøre den samme fare for gentagelse, siger Busch.

Breivik blev i 2012 idømt 21 år i forvaring. Efter 10 år i fængsel har han ret til hvert år at søge om prøveløsladelse.