Advokat kalder sag om Breiviks prøveløsladelse et PR-stunt

Retssagen om prøveløsladelse af den norske massemorder Anders Behring Breivik er intet andet end et PR-stunt. Det mener statsadvokat Hulda Karlsdottir, der argumenterer for, at Breivik ikke har forandret sig og derfor skal forblive fængslet. - Dette er et PR-stunt, siger hun under retssagen torsdag.

Hun mener, at Breivik forsøger at sprede sit budskab fra fængslet og få bedre afsoningsvilkår via sagen om prøveløsladelse. - Dette har efter min opfattelse været drivende, selv om hans begæring handler om prøveløsladelse, siger Karlsdottir. Øystein Storrvik, forsvarer for Breivik, afviser, at der er tale om et PR-stunt med bagvedliggende motiver. - Sagen handler ikke om nogen af de ting, siger han. Det handler om et legitimt ønske om prøveløsladelse, lyder det fra forsvareren. Torsdag er tredje og sidste retsdag i sagen. Retssagen er afsluttet omkring klokken 12 torsdag.

Det er uvist, hvornår der falder dom, oplyser Dag Bjørvik, rettens administrator. - Det kan i bedste fald være i næste uge. I værste fald om to-tre uger, siger han. Ifølge Karlsdottir er det ikke en svær sag at tage stilling til. - Breivik har sagt til retten, at han har gennemgået en forandring. - Anklagemyndighedens syn er, at der ikke er nogen ændring i hans adfærd eller sociale funktionsevne, som indebærer, at retten kan have en anden opfattelse end, at der er fare for en gentagelse, i forhold til det som blev vurderet i forvaringsdommen i 2012, siger hun. I juli 2011 gennemførte Breivik et angreb på øen Utøya og ved regeringskvarteret i Oslo. I alt 77 mennesker mistede livet.

Året efter blev den nu 42-årige Breivik idømt forvaring i 21 år. De norske regler siger, at man kan anmode om prøveløsladelse efter afsoning i ti år. Det er i Telemark Tingrett, der skal tages stilling til, om Breivik fortsat er så farlig, at samfundet skal beskyttes mod ham ved at holde ham indespærret.

Onsdag under retssagen sagde den norske psykiater Randi Rosenqvist, at der ikke er ændret risiko for, at Breivik vil udføre voldshandlinger i fremtiden. Rosenqvist har tidligere lavet risikovurderinger af Breivik. Hun betragtes som et af nøglevidnerne i sagen om mulig prøveløsladelse. - Jeg mener, at Breivik har samme diagnose, som han har haft hele tiden. - Der er ingen ændret risiko for fremtidige voldshandlinger, i forhold til hvordan han var i 2012 og 2013, da jeg lavede første vurdering, sagde hun.

/ritzau/NTB