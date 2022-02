Forud gik en proces, hvor psykiateren Randi Rosenqvist fremlagde for retten, at han finder det lige så sandsynligt, at den norske massemorder og terrorist begår voldelige handlinger i dag, som det var for 10 år siden.

»Den tiltalte fremstod blottet for empati og medfølelse for terrorens ofre. Han gav verbalt udtryk for sorg over for dem, som blev ramt. Men samtidig forsvarede og antageligvis legitimerede han sine handlinger med, at de fleste, som blev ramt på Utøya ikke var børn, men personer med ”lederoller”. Dette til trods for, at han må vide, at der blandt de dræbte var børn helt ned til 14 år,« skriver retten i dens afgørelse.

Breivik, som i 2011 slog i alt 77 mennesker ihjel, har afsonet 10 år af sin 21 år lange forvaringsdom og dermed fået ret til at søge prøveløsladelse, hvad den norske anklagemyndighed har modsat sig.