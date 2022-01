Vietnameser har fået 15 års fængsel efter engelsk migranttragedie

Manden, 45-årige Vo Van Hong, er dømt for at stå i spidsen for en menneskesmuglingsoperation, der har tilknytning til sagen fra 2019.

En vietnamesisk mand er onsdag blevet idømt 15 års fængsel for at spille en hovedrolle i en sag om 39 migranters død i England i 2019.

39 migranter, der var fra Vietnam, blev dengang fundet i en kølecontainer i et industriområde i Essex øst for den britiske hovedstad, London.

Containeren var kommet til Storbritannien med en lastbil fra Belgien.

Onsdagens dom er ikke den første i den opsigtsvækkende sag.

For cirka et år siden blev syv mænd i Storbritannien idømt fængselsstraffe fra tre til 27 år for blandt andet uagtsomt manddrab.

I 2020 blev fire mænd i Vietnam idømt fængsel fra to og et halvt år op til syv og et halvt år for deres rolle i sagen om menneskesmugling.