Danmark krydser fingre for Østrig i kontroversiel sag

Et årelangt opgør om børnepenge når torsdag en vigtig milepæl, når EU-Domstolens generaladvokat kommer med sit forslag til afgørelse i sagen.

Østrig sidder på anklagebænken for at have tilpasset landets familieydelser som børnechecken, så de afhænger af leveomkostninger i det land, hvor modtagernes børn opholder sig.