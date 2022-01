Snigskytterne slår til, så snart det bliver mørkt, så da skumringen lægger sig over den bombede og i dag stort set forladte flække Zolote 3 få hundrede meter fra østfronten i Ukraine, bliver vi af den militært ansvarlige for området beordret til i hast at forlade spøgelsesbyen.

Men 72-årige Liudmila Kovaliova skal ingen steder.