43 migranter i båd med kurs mod spansk øgruppe er druknet

Ngo’en har de seneste år været med til at redde mange menneskeliv ved at informere kystvagter og andre redningstjenester om både med migranter, der er kommet i havsnød.

43 migranter, deriblandt tre spædbørn, meldes druknet, efter at deres båd søndag kæntrede ud for kysten ved Tarfaya i det sydlige Marokko.

Ifølge hjælpeorganisationen Alarm Phone, der kommer migranter i havsnød til undsætning, gik der 11 timer fra det første nødopkald, til at redningsindsatsen blev sat i gang fra Marokko.

Båden var på vej mod De Kanariske Øer, der er del af Spanien, cirka 100 kilometer fra det sted, hvor den kæntrede kort tid efter at have påbegyndt turen.

Ifølge ngo’en er kun to af de 43 omkomne blevet fundet.

- Det varede timer for myndigheder (i Marokko, red.) at lokalisere båden og indlede en redningsindsats, siger Caminando Frontereas.

Overlevende fra båden anmodede om hjælp tidligt søndag morgen og var i kontakt med redningstjenester i to timer.

- Tabet af menneskeliv kunne have været forhindret, lyder det fra Alarm Phone ifølge nyhedsbureauet dpa.

Mange migranter fra Afrika, som forsøger at nå frem til Europa i håb om et bedre liv, rejser via Marokko i det nordlige Afrika. Men mange mister livet undervejs.

Ifølge Caminando Fronteras mistede over 4000 migranter i 2021 livet i forsøget på at nå frem til en spansk kyst. Det er over dobbelt så mange som i 2020. Størstedelen af ligene bliver aldrig fundet.

Organisationen siger, at tallene for omkomne og forsvundne er de højeste, siden de begyndte at registrere dem i 2015.

Tallene fra den private organisation er langt højere end tal fra FN’s Internationale Organisation for Migration, som sidste år har registreret 1279 omkomne eller savnede migranter på vej til Spanien fra Nordafrika.