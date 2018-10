Den britiske premierminister Theresa May har erklæret sig åben over for at forlænge overgangsperiode efter brexit med »nogle måneder«.

Det siger hun inden torsdagens topmøde i Bruxelles, hvor hun dog samtidig understreger, at hun ikke forventer, at skilsmissen fra EU vil trække ud.

»Jeg forventer, at overgangsperioden er slut med udgangen af december 2020,« lyder det ifølge Sky News fra premierministeren.

Medie: EU og Storbritannien lufter tanken om at forlænge skilsmisse

Theresa May har dog ikke direkte sagt, at hun accepterer en overgangsperiode, men hun vil »være sikker på«, at alle forhold omkring brexit er på plads - selv om det betyder, at overgangsfasen bliver længere end først planlagt.

EU-chefforhandler Michel Barnier sagde tidligere på ugen, at han var åben over for at tilbyde Storbritannien en etårig forlængelse af overgangsperioden på vej ud af EU.

Den samme tanke luftede Storbritanniens handelsminister, Liam Fox, med idéen om, at briterne forbliver i overgangsperioden "et par måneder" længere. Han opfordrede samtidig Theresa May til at overveje den forlængelse, og det er dét, premierministeren nu tilsyneladende har gjort.

En forlængelse af perioden vil kunne give ekstra tid til at indgå en ny handelsaftale.

May har fundet forhandlingstonen frem: Her er, hvad du behøver at vide om brexit-topmødet Spørgsmålene står i kø på brexit-topmødet i Bruxelles: Hvornår bliver de enige? Hvornår mødes de igen? Og hvad skændes de om? Jyllands-Posten svarer på de vigtigste spørgsmål.

Overgangsperioden begynder den 29. marts 2019, og dermed er parterne efterhånden under pres for at finde frem til en aftale.

Denne uges topmøde i Bruxelles skal bringe Storbritannien og EU ind på en fælles kurs, så de kommer en brexit-aftale nærmere. Men der er tilsyneladende stadig ganske alvorlige knaster i forhandlingerne.

Den helt store uenighed handler om grænsen mellem Irland og Nordirland. Storbritannien ønsker en usynlig grænse mellem Nordirland og Irland. Samtidig vil briterne forlade EU's toldunion. Men briterne kræver også, at Nordirland skal behandles på samme måde som resten af Storbritannien.

De krav blokerer for en aftale, da EU-landene står stejlt på, at briterne ikke må have en "åben bagdør" til EU's indre marked.