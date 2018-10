Amnesty-medarbejder overfaldet og bortført i Rusland

Forrige uge blev en repræsentant for Amnesty International taget af sikkerhedsstyrker og udsat for et brutalt overfald i den russiske republik Ingusjetien.

Det fortæller den 34-årige Amnesty-repræsentant til nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge den russiske Amnesty-medarbejder Oleg Kozlovsky blev han bortført 6. oktober af en gruppe, der var iført mørke baseballkasketter og masker for ansigtet.

De identificerede sig ikke, men forsøgte at presse ham med vold og trusler til at arbejde som informant for politiet.

Generalsekretær i Amnesty Danmark Trine Christensen er yderst bekymret over sagen.

- Det er et chokerende angreb, som vores researcher er blevet udsat for. Vi er vant til at arbejde i krigszoner og konflikter, men det er yderst sjældent, for ikke at sige aldrig, at vi oplever denne type ekstremt voldelige forsøg på at bremse vores arbejde, siger hun i en meddelelse.

Trine Christensen fortæller desuden, at det generelt er blevet farligere at lave menneskerettighedsarbejde i Rusland.

- Det har vi set i en række angreb på russiske aktivister og menneskerettighedsforkæmpere i landet, og nu ser vi det i dette angreb på en repræsentant for en stor international organisation som Amnesty International, siger hun.

Selv om den russiske Amnesty-medarbejder slap med et brækket ribben og livet i behold, opfordrer Trine Christensen til, at de russiske myndigheder gør, hvad de kan for at finde dem, der stod bag.

- Det er dybt bekymrende, og myndighederne bør omgående finde de ansvarlige for dette kujonagtige angreb, siger hun.