Østrig forlænger grænsekontrol og Danmark har tre dage igen

Brexit er gået i hårdknude. Det kan ende med "no deal"-brexit eller måske et "blindt brexit".

Stormen har foreløbigt kostet et liv, men tallet ventes at stige.

Trods Trumps varme følelser for Kim, kræver Nordkorea nye indrømmelser. Præsidentens diplomatiske statur har få beundrere.

Ifølge amerikanske forskere havde statuerne ét bestemt formål for den oprindelige befolkning.

Kun to år gammelt og allerede nummer to på ranglisten. Kontroversiel skuespillers parti stormer frem.

Det prorussiske parti blev nummer et, men magten ligger hos nummer to:

Morten Kirckhoff rejser verden rundt for at opspore og fotografere steder, mennesker har forladt. På Kulturnatten kan man på Nationalmuseet høre om hans oplevelser.

Hidtil har den gængse opfattelse været, at usund kost var tæt knyttet til den smertefulde sygdom.

Aktienkursen er gået fra blodrød til de øvre luftlag for Pandora i dagens handel. Smykkekoncernen afviser at kommentere rygter. Finans

Ifølge officielle registre har en svindelmistænkt kvinde med sin søn penge i to ejendomme i Sydafrika.

Danmark øger bidrag og udsender for første gang en hundepatrulje, der kan spore personer ved EU’s ydre grænse, siger justitsministeren efter møder med EU’s grænseagentur.

Danmarks aktuelle kontrolperiode udløber 11. november. Orienteringen skal ske senest fire uger før. Derfor skal kommissionens senest 14. oktober have besked fra den danske regering, hvis kontrollen skal videreføres.

Beslutningen om grænsekontrol ligger hos medlemslandet. Men der skal ske en orientering til Kommissionen, som vurderer den fremlagte begrundelse for kontrol trods Schengen-reglerne om åbne grænser.

Den danske regering arbejder i disse dage på at afklare samme spørgsmål, bekræfter Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Kommissionen bekræfter, at Østrig har sendt en sådan orientering.

Østrigs regering har netop orienteret Europa-Kommissionen om, at Østrig forlænger kontrollen ved landets grænser med yderligere et halvt år.

Om en måned udløber den midlertidige grænsekontrol for fire EU-lande, herunder Danmark, formelt.

En fangeleg i et frikvarter udviklede sig dramatisk i Lystrup.

Et offentliggjort patent tyder på, at magnet-teknologi kan give langt mindre sårbar elektronik.

