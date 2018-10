EU-Kommission kræver mere forsvar efter gift- og cyberangreb

Truslen mod Europa er åbenlys med et utal af cyberangreb og et kemisk angreb på åben gade i Storbritannien.

Denne advarsel fra EU-Kommissionen følges op af en direkte opfordring til EU-landene om hurtigt at behandle flere forslag, hvis mål er at øge sikkerheden for borgerne.

Sammen står Europas lande stærkere, når det gælder trusler udefra, mener kommissæren for EU's sikkerhedsunion, Julian King.

- Fra kemiske våben brugt i vore gader til statsstøttede cyberangreb. Europa trues som aldrig før, og europæerne søger handling fra os. Det er på tide, at vi får afsluttet arbejdet med sikkerhedsunionen, siger King.

Rusland stod ifølge den britiske regering bag et kemisk angreb i marts i den engelske by Salisbury mod en tidligere dobbeltagent.

Med cyberangreb henviser King til et angreb i foråret mod Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) i Haag. Rusland stod ifølge Holland bag dette, og et foto af de formodede gerningsmænd er offentliggjort.

Det haster med at tage skridt mod disse trusler, advarer Julian King, som opfordrer medlemslandene til at finde sammen.

Hastværket skyldes ikke mindst det forestående valg til Europa-Parlamentet næste forår. Snart rammes parlamentet af valgkamp, og de sidste møder er fastsat til midt i april 2019.

Derfor skal det falde på plads meget snart, hvis man skal styrke EU's sikkerhed under denne kommission.

Onsdag fremlægger kommissionen en rapport over den aktuelle tilstand for sikkerheden.

Den viser, at mange forslag endnu ikke er vedtaget. I en præsentation fokuserer Julian King og EU-kommissær for migration og indre anliggender Dimitris Avramopoulos på flere tiltag, der kalder på hurtig proces.

Det drejer sig om EU's cyberforsvar i en tid med mange angreb på både nationale myndigheder og private virksomheder i Europa.

Kommissionen retter særligt fokus på et forslag om at fjerne terrormateriale fra hjemmesider i løbet af en time.

Også de ydre grænser skal medlemslandene og EU-Parlamentet fokusere på. Det påpeger Avramopoulos.

- Borgernes sikkerhed er og skal være en prioritet for EU hver eneste dag, siger han.

Der er "ingen tid at spilde" med at "styrke de ydre grænser, forbedre udvekslingen af information, få datasystemer til at samarbejde og beskytte borgerne både online" og i almindelighed.