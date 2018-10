Skripalsag tager ny drejning: Giftspions russiske bedstemor forsvundet

En åbenmundet bedstemor, som fortalte om barnebarnets bedrifter og den medalje, som han havde modtaget af præsident Putin, var et af de spor, som britiske det britiske medie gravergruppen Bellingcat forfulgte.

Mediet gravede sig frem til, at en af de to russere, som briterne mistænker for at have stå bag giftangrebet med novichok på dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter i Salibury, er militærlæge.

Nu er den 90-årige kvinde angiveligt forsvundet, rapporterer The Telegraph.

Avisen beretter, hvordan hun stolt har fremvist billedet af barnebarnet, som modtog Den gyldne stjernes medalje af selveste præsident Putin i efteråret 2014.

Det var et af de spor, som ledte frem til, at manden, som rejste ind i Storbritannien under navet Alexander Petrov, var alt andet end en almindelig turist. I virkeligheden hedder han Alexander Mishkin, er 39 år, uddannet militærlæge og har en lang karriere i den russiske spiontjeneste GRU bag sig.

Alexander Mishkin som han optræder i sine officielle papirer. Foto: Bellingcat via AP

Det samme har, skriver The Telegraph, den mand, som rejste sammen med Mishkin under dæknavnet Rusland Boshirov. Han har også modtaget medalje og hedder i virkeligheden Anatoliy Chepiga. Ifølge The Telegraph er det sandsynligt, at også han var kendt af Vladimir Putin, som har hævdet, at de to mænd blot var turister.

Det er kilder i Loyga, den fjernt beliggende landsby, som Alexander Mishkin voksede op i, som har udtrykt bekymring for bedstemoderen. Hun skulle angiveligt være forsvundet, netop som Bellingcat sammen med det russiske medie Insider var klar til at offentliggøre Mishkins virkelige identitet og historie.