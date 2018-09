Regeringsledere til topmøde vil undgå katastrofalt brexit

EU skal være villig til at rykke nærmere Storbritannien, hvis en aftale for briternes udtræden af EU skal falde på plads.

Det siger premierminister Theresa May på vej ind til et EU-topmøde i den østrigske by Salzburg, hvor brexit er et af hovedtemaerne på dagsordenen.

- Hvis det skal ende succesfuldt, så er EU nødt til at rykke sin position, ligesom Storbritannien har gjort.

- Jeg er sikker på, at vi med god vilje og beslutsomhed kan blive enige om en aftale, der er rigtig for begge parter, siger Theresa May.

Luxembourgs premierminister, Xavier Bettel, siger, at det vil være en "katastrofe" for både Storbritannien og EU, hvis ikke parterne lander en aftale.

Østrigs kansler, Sebastian Kurz, er klar til at finde kompromisser.

- Hvis vi vil lande en aftale, er begge parter nødt til at gå på kompromis. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at undgå et brexit uden en aftale, siger Sebastian Kurz.

Det er Østrig, der har EU-formandskabet, og Sebastian Kurz er vært for EU-topmødet i Salzburg.

Onsdag aften er migration hovedemnet til mødet, men der er afsat tid til, at Theresa May kan fremlægge briternes syn på brexit. På vej ind til topmødet slår hun fast, at Storbritannien forlader EU den 29. marts 2019 som planlagt.

Til det planlagte frokostmøde torsdag bliver hun til gengæld sat uden for døren.

Her skal de øvrige 27 EU-lande diskutere brexit og de næste skridt, der skal tages. Michel Barnier, der er EU's chefforhandler, deltager i mødet.

Forud for topmødet har EU-præsident Donald Tusk lagt op til, at landene skal diskutere, hvorvidt der skal være et ekstra EU-topmøde om brexit i november.

Oprindeligt var planen, at en aftale skulle være på plads i oktober. Men den tidsplan ser altså ud til at skride, da parterne stadig er et stykke vej fra hinanden.