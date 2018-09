»Vi er på vej ned ad en vej, som kan blive meget skadelig«: Londons borgmester vil have ny brexit-afstemning

Tiden er ved at rinde ud for Storbritannien og EU, som skal have en aftale om det britiske EU-exit på plads.

Desværre ser det ikke ud til, at premierminister Theresa May har styr på forhandlingerne, og regeringen ser »uforberedt ud og er ude på dybt vand«. Sådan skriver Londons borgmester, partiet Labours Sadiq Khan, i en klumme for avisen The Guardians Observer.

Derfor ønsker borgmesteren, der inden den forrige afstemning førte kampagne for at blive i EU, en ny folkeafstemning om brexit.

»Jeg er blevet stadig mere forfærdet over at se, at den kaotiske måde at tilgå forhandlingerne på er endt i forvirring og dødvande, og at vi er på vej ned ad en vej, som kan blive meget skadelig - ikke bare for London, men for hele det britiske folk,« skriver borgmesteren, som ser to veje ud af EU:

Enten får Storbritannien en så vagt formuleret aftale med EU, at forholdet mellem de to parter bliver uklart, eller også træder Storbritannien ud af EU uden at have en aftale på plads.

Labour vil ikke støtte Mays brexitaftale

Sadiq Khan vil derfor have det britiske folk til at stemme igen. Denne gang skal folket stemme om, hvorvidt man vil have en aftale - altså en hvilken som helst aftale - om man vil ud af EU uden en aftale, eller om man vil blive i EU.

»Det er på tide at få dette vigtige emne ud af politikernes hænder og tilbage i folkets hænder,« skriver han.

Sadiq Khan er en af Labours mest fremtrædende politikere, og hans ønske om en ny afstemning lægger pres på partitoppen, som skal holde landsmøde i den kommende weekend.

Flere i partiets bagland har også udtrykt ønske om endnu en afstemning.

Labour, som er landets største oppositionsparti, har i denne uge meddelt, at man uanset hvad ikke vil stemme for det forslag til en aftale om at forlade EU, som premierminister Theresa May har lagt frem. Ifølge partiets udenrigsordfører, Emily Thornberry, vil Labour stemme imod en hvilken som helst brexit-aftale, som premierministeren når frem til med EU.

Storbritannien skal efter planen endeligt forlade EU den 29. marts 2019.