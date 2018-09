Svensk valgresultat giver politisk kaos: Löfven kæmper for sit politiske liv og slår hårdt på Sverigedemokraterne

LONDON

De svenske vælgere har sammensat en kaotisk rigsdag, givet Socialdemokratiet den ringeste tilslutning på denne side af verdenskrigene og i stort tal stemt på et kontroversielt, indvandrerkritisk parti.

Det viser resultatet kl. 02.00 natten til mandag, hvor resultatet er sikkert, og blot 4 ud af 6.004 valgdistrikter mangler at tælles op.

Socialdemokraterne får 28,4 pct. af stemmerne. Det er en tilbagegang fra 31 pct. i 2014 og sender for første gang i mere end 100 år arbejderpartiet ned under 30 pct. Sammen med to venstreorienterede partier sikrer Socialdemokraterne 40,6 pct. til rød blok.

Socialdemokratiets partileder Stefan Löfven. Foto: Claudio Bresciani/AP

De borgerlige Moderaterne går også tilbage, fra 23,3 pct. til 19,8 pct., og tilsammen får blå blok, som kaldes Alliancen, 40,3 pct. Det er lige under rød blok.

Det indvandrerkritiske Sverigedemokraterne (SD) får med 17,6 pct. det bedste resultat i partiets historie og kræver nu indflydelse på svensk politik. Vælgeropbakningen er markant bedre end de 12,9 pct. i 2014, men dog i underkanten af SD’s egne forventninger efter en valgkamp med stort fokus på udlændingepolitik.

Sveriges nuværende statsminister, socialdemokraten Stefan Löfven, kæmper for sit politiske liv, efter at 6 ud af 10 vælgere har stemt på partier, der ikke ønskede ham som statsminister. Han har dog ikke givet op og slog i sin tale sent søndag hårdt på Sverigedemokraterne.

»Det eneste, de har at tilbyde, det er voksende kløfter og voksende had,« sagde Löfven om SD, og påpegede også, at partiet har nazistiske rødder.

Udtalelserne skal muligvis ses som et forsøg på at flirte med de to mest midtsøgende partier i Alliancen, nemlig Centerpartiet og Liberalerne, der også er meget skeptiske overfor Sverigedemokraterne.

Får han dem lokket over, kan han måske blive som statsminister. Löfven nægtede at gå af øjeblikkeligt, sådan som de borgerlige partier kræver.

»Nu skal statsministeren Stefan Löfven afgå,« sagde Alliancens statsministerkandidat, Ulf Kristersson, i sin tale.

Kristersson, der er formand for Moderaterne, har tidligere sagt, at han ikke vil forhandle med Sverigedemokraterne, men på valgnatten kom han ikke med nogen reel forklaring på, hvordan han så vil få statsministerposten.

Ifølge Ulf Kristersson kan SD stemme for hans politik, men skal ikke have mulighed for at forhandle og få krav igennem.

Den metode kan dog få det svært, for Sverigedemokraternes formand, Jimmie Åkesson, krævede i en tale til partifællerne magt for sine mandater:

»Vi tænker at skaffe os rigtig indflydelse på svensk politik,« sagde Åkesson, der også inviterede Ulf Kristersson til et møde.

Sverigedemokraternes formand, Jimmie Åkesson, krævede i en tale til partifællerne magt for sine mandater. Foto: Anders Wiklund/AP

Bider Ulf Kristersson sine løfter i sig og mødes til forhandlinger med Åkesson, kan han risikere at miste nogle af sine partnere fra Alliancen. Eksempelvis sagde Jan Björklund, formand for Liberalerne:

»Jeg vil have en Allianceregering, men det kommer ikke til at ske i samarbejde med Sverigedemokraterne.«

Liberalerne har ved valget stoppet flere års tilbagegang og går fra 5,4 til 5,5 pct. af stemmerne. Centerpartiet, der også er en del af Alliancen, vokser fra 6,1 til 8,6 pct. Det sidste blå parti, Kristendemokraterne, går frem fra 4,6 til 6,4 pct.

Socialdemokraternes regeringsmakker siden 2014, Miljøpartiet, går tilbage fra 6,9 til 4,3 pct. Partiet har været klemt som regeringskoalitionens "lillebror" og har været ramt af flere skandalesager. Rigsdagens mest venstreorienterede parti, Venstrepartiet, får et flot valg og går fra 5,7 til 7,9 pct.

De resterende stemmer er gået til småpartier, der ikke klarede spærregrænsen på 4 pct.