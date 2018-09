Postnord brøler: Har ikke leveret brevstemmerne til valgsteder i tide

Det svenske riksdagsvalg er i fuld gang, men valgresultatet kan blive forsinket. Det skyldes at Postnord har haft problemer med sorteringen af brevstemmer på Årsta Post Terminal.

Normalt bliver brevstemmerne leveret til valgstederne om morgenen på valgdagen, så de valgtilforordnede kan begynde deres arbejde og dermed få en pause om eftermiddagen, før stemmerne fra selve valgdagen skal optælles, forklarer lederen af valgkomitéen, Roger Wihlberg, til Aftonbladet. Ifølge ham er forsinkelsen problematisk, da valgresultatet kan blive forsinket.

»Vi har den filosofi, at man skal være frisk, når stemmerne skal optælles på valgaftenen,« udtaler han.

Ifølge aftalen mellem Postnord og Valgkomitéen skulle brevstemmerne have være leveret kl. 09.30, men ved middagstid havde flere valglokaler i Stockholm endnu ikke modtaget deres.

Postnord forklarer forsinkelsen med, at 10 pct. flere har valgt at brevstemme i forhold til sidste riksdagsvalg i 2014.

»Vi beklager forsinkelsen. Det er en skam. Det er en konsekvens af at flere har brevstemt, og det betyder, at vi ikke har haft nok personale på vagt,« fortæller Henrik Ishihara, der er talsmand for Postnord, til den svenske avis.