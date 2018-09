Før svensk valggyser: De første tre timer var der ingen stemmesedler for Piratpartiet

STOCKHOLM

Stefan Solender er forpustet, da hans nærmest kaster sig ind over valgbordet på Rigsdagens valgsted. Siden tidlig morgen har han cyklet rundt i Stockholm for at dele stemmesedler ud.

»Det her er det 12. sted,« næsten gisper han.

Klokken er 11, og det betyder, at de vælgere, som skal stemme på dette prominente valgsted ikke har kunnet finde Piratpartiet blandt det ellers righoldige udbud af partier, som stiller op til det svenske valg.

Stefan Solender forklarer, at man skal have fået mindst en procent af stemmerne ved det forrige valg, hvis partiet skal nyde godt af den service, som det er, at de valgtilforordnede lægger stemmesedlerne frem på bordet. Det svenske valgsystem er indrettet sådan, at vælgerne tager en eller flere stemmesedler fra partierne, inden de går ind i valgboksen og sætter deres kryds. Ligger deres parti ikke fremme på bordet, har de dog mulighed for at tage en blank stemmeseddel og selv skrive partinavnet på.

Svensk valg Svenskerne stemmer både til lokalvalg og til Rigsdagen. Valgstederne lukker klokken 20. Valgets hovedpersoner er: Socialdemokraterne Leder: Stefan Löfven Mærkesag: Mere velfærd. Status: 113 mandater og fik 31.01 pct. ved sidste valg. Moderaterne Leder: Ulf Kristersson Mærkesag: Lavere skat Status: 84 mandater og fik 23,33 pct. af stemmerne ved sidste valg. Sverigedemokraterne Leder: Jimmie Åkesson Mærkesag: Strengere indvandringspolitik. Status:49 mandater og 12,86 pct. af stemmerne ved sidste valg. Den rød-grønne blok består ud over Socialdemokraterne af Miljøparti og Venstrepartiet. Den borgerlige Alliancen består ud over Moderaterne af Centerpartiet, de liberale og Kristendemokraterne.

Piratpartiet er for frit internet, går til valg på modstand mod overvågning og skrev historie, da det ved EU-valget i 2009 fik 7,13 pct. af stemmerne og vandt to mandater i EU-Parlamentet. Men til Rigsdagsvalget for fire år siden fik Piratpartiet kun 0,43 pct., og det betyder, at aktivisterne selv må trampe i pedalerne, hvis deres stemmesedler skal ligge frit fremme.

»Vi lagde ud klokken syv, tog de første otte steder, spiste morgenmad og tog derefter de sidste fire,« fortæller Stefan Solender.

Statsministeren sov godt

At Piratpartiets stemmesedler først landede på Rigsdagens valgsted klokken 11 betyder, at i hvert fald én prominent svensker ikke fik muligheden for at tage partiets stemmeseddel: Statsminister Stefan Löfven.

Sammen med sin hustru Ulla gik han en times tid tidligere de få skridt fra embedsboligen til valglokalet. Hans parti, Socialdemokraterne, står til et historisk nederlag. Meningsmålingerne spår, at Socialdemokraterne for første gang kan ende under 30 pct. I flere målinger ligger partiet omkring 25. pct.

Folkefesten er forbi: Vælgerlussing i vente til Europas røde bastion Sverige har været socialdemokraternes mest solide bastion. Mens søsterpartier i Europa har mærket nedgangen, kunne de svenske socialdemokrater fremvise solide valgresultater. Den æra kan snart være forbi.

Men det har ifølge Löfven selv ikke forstyrret nattesøvnen op til valgdagen. Ifølge eget udsagn har han sovet godt.

Endog meget godt, meddeler han, inden han forsvinder ind i Socialdemokraternes røde kampagnebus, som skal bringe statsministeren rundt op en sidste valgturné med fire stop i det stockholmske.

Sveriges statsminister Stefan Löfven har lige stemt og tager nu ud på en sidste valgtur med fire stop på valgdagen. Foto: Jette Elbæk Maressa

I krig med svensk tv

Löfvens valgmantra er nu som før: Det er en folkeafstemning om velfærd.

Sverigedemokraterne, som er det andet parti, der har tiltrukket international opmærksomhed ved det svenske valg, fejrede slutspurten med en folkefest på Riddarholmen i Stockholm lørdag aften og en midlertidig boykot af svensk tv, Svt, efter at studieværten tog afstand fra partileder Jimmie Åkessons udtalelser i den afgørende partilederrunde fredag aften.

Sveriges nye kongemager: Ingen vil lege med Åkesson, men han bliver svær at undgå Partiet, som tog den svenske valgkamp med storm, er ramt af flere sager, som forbinder det med nazisme.

Åkesson sagde, at grunden til, at indvandrere ikke kom i arbejde var, at de ikke var svenske.

De to medlemmer af Sverigedemokraterne, som deler stemmesedler ud ved et af Stockholms store valgsteder: Kungsholm Gymnasium, står i diskret afstand fra de mange Svt-medarbejdere i flouriserende veste. De er i gang med at dele spørgeskemaer ud til den exitpoll, som tv-stationen vil offentliggøre lige efter klokken 20, når valgstederne lukker. Med papkasser som underlag bliver vælgerne bedt om at svare på 58 spørgsmål. Det første lyder: Hvem har du stemt på i dag?

Sveriges tv Svt samler sammen til den første exitpoll klokken 20. Her ved Kungsholms Gymnasium, som er et af Stockholms store valgsteder. Vælgerne skal udfylde et langt skema om, hvad de har stemt på, og hvilke emner, som er vigtigst for dem. Foto: Jette Elbæk Maressa.

Resultatet af undersøgelsen ventes med spænding. Rigsdagsvalget er en valggyser, hvor der på forhånd er dømt dødt løb mellem de to blokke: Den rød-grønne med socialdemokraten, statsminister Stefan Löfven som statsministerkandidat og den borgerlige Alliancen, som stiller med Moderaternes Ulf Kristersson som statsministerkandidat.

Den konservative fæstning i skærgården: I Zlatans paradis kan man gå til købmanden uden at møde en indvandrer Overklassen kan ikke lide valgkampen. For meget snak om migration, for lidt om Sveriges udfordring, mener vælgerne i Vaxholm.

Jimmie Åkesson og Sverigedemokraterne er ikke med i nogen af de to blokke, men udnævnes i svenske medier som mulig kongemager. Om han indtager den rolle, afhænger af, om nogen vil samarbejde med ham. Socialdemokraterne har på forhånd sagt klart fra.

Flere har spekuleret i, om der gemmer sig mørketal i meningsmålingerne, forstået sådan, at de adspurgte vælgere ikke vil stemme på Sverigedemokraterne. Både ved Kungsholm Gymnasium og ved valgstedet på Rigsdagens bibliotek i det centrale Stockholm lyder det fra Sverigedemokraternes aktivister, at der er afsætning på deres stemmesedler. Også flere end for fire år siden.

Partiet henter dog næppe mange stemmer i Stockholm. Højborgen er i det sydlige Sverige.

Jean-Paul Lucasson finder stemmesedler frem på Kungsholm Gymnasium, som er et af Stockholms store valgsteder. Han tager lister med flere forskellige partier med ind i stemmeboksen og vil ikke fortælle, hvem han stemmer på. Foto: Jette Elbæk Maressa.

Sverigedemokraternes stemmeseddel ligger ikke i den righoldige bunke, som Jean-Paul Larsson forsyner sig med på Kungsholm Gymnasium. Længe står han foran bordet og sammensætter en bred vifte af partier til både Rigsdags- og lokalvalget. Fælles for dem er, at de udgør borgerlige partier.

»Men jeg vil ikke fortælle, hvem jeg stemmer på,« siger han.