Novichok-angreb: USA, Canada og EU »har fuld tillid til den britiske udlægning af sagen«

Storbritannien er nået til enighed med nogle af sine nærmeste allierede - Frankrig, Tyskland, Canada og USA - om en fælles erklæring om Ruslands rolle i nervegiftangrebet i Salisbury.

I erklæringen bakker de øvrige landes stats- og regeringschefer op om Storbritannien.

»Vi har fuld tillid til den britiske udlægning af, at begge gerningsmændene arbejdede for den russiske efterretningstjeneste, kendt som GRU, og at operationen med al sandsynlighed var godkendt fra højeste sted,« skriver den tyske regering på sin hjemmeside, hvor man har lagt erklæringen ud.

Landene opfordrer samtidig Rusland til at lægge alt frem om landets nervegiftprogram med Novichok, som blev anvendt ved angrebet. Erklæringens lande vil desuden optrappe samarbejde mod udenlandske agenter.

Landene vil »styrke den fælles indsats for sammen at stoppe fjendtlige aktiviteter fra udenlandske efterretningstjenester,« lyder det også i erklæringen.

Briterne arbejder nu på at finde ud af, hvem de to mænd var, som under falske navne rejste ind og ud af Storbritannien i marts i år, og ifølge briterne forgiftede eks-agenten Sergej Skripal og hans datter, Julia, med nervegiften Novichok i byen Salisbury.

Man har udsendt billeder af de to mænd, og en europæisk arrestordre er udsendt.

Briterne kan ikke bevise, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, direkte beordrede attentatet mod Skripal, men man mener alligevel, at han bærer et ansvar for det.

»I sidste ende gør han, i og med at han er præsident for den russiske føderation, og det er hans regering, der kontrollerer, finansierer og styrer den militære efterretningstjeneste, som GRU er,« siger sikkerhedsminister Ben Wallace til BBC.

Danmarks udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) har i en skriftlig kommentar også bakket op om Theresa May.

»Briterne har taget det helt rigtige skridt. Ved at gå ud i offentligheden med resultaterne af den omfattende efterforskning kan ingen længere sætte spørgsmålstegn ved, at Rusland stod bag den uhyrlige brug af nervegift i Salisbury,« siger Anders Samuelsen ifølge Ritzau.

Rusland har afvist alle beskyldninger, og Kremls talsmand, Dmitrij Peskov, har ifølge flere medier, bl.a. Reuters og The Guardian, understreget, at ingen russiske myndigheder kendte til giftangrebet.

Kreml kalder anklagerne for »uacceptable«.