Mindst fem døde da bus ramte viadukt i Spanien

To journalister, som afslørede en landsbymassakre i Myanmar, blev mandag idømt syv års fængsel. Dommen falder sammen med voksende international kritik af landet og dets egentlige leder, Aung San Suu Kyi.

Billedet af seksårige Noor, som legede med en dansk betjent på motorvejen nord for grænsen, gik verden rundt. Hun var en af de 162.877 personer, som søgte asyl i Sverige i 2015.

To ministre og to sikkerhedstopfolk ville forlade deres poster efter én af de blodigste måneder længe i Afghanistan. Taliban fortsætter med at vinde frem og optrappe deres angreb.