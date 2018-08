Frustrerede tyskere: »I har ladet to kulturer støde sammen og vendt ryggen til os alle«

I den tyske by Chemnitz, der i den seneste uge har været centrum for både knivdrab og voldsomme demonstrationer, er en gruppe af indbyggerne meget frustrerede.

Torsdag aften holdt delstaten Sachsens ministerpræsident, Michael Kretschmer, et møde med omkring 500 af byens indbyggere, mens et endnu større antal folk uden for bygningen demonstrerede mod politikeren.

Stemningen var ifølge de tyske tv-stationer og aviser, som dækkede mødet, højspændt.

De fremmødte borgere lod politikerne vide, at de har nået bristepunktet. En kvinde klagede over, at hun ikke kan gå på gaden i byen uden at blive chikaneret af unge, mandlige asylsøgere. En mand fortalte, at hans børn var blevet fortrængt fra deres legeplads, »ikke af tyskere«. Og en tredje sagde, at en stor gruppe personer af udenlandsk herkomst handlede åbenlyst med narko i byens park.

»I har ladet to kulturer støde sammen og vendt ryggen til os alle,« lød det ifølge avisen Welt fra én af tilhørerne, som samtidig i skarpe vendinger kritiserede den masseindvandring, der i 2015 blev mulig som følge af den tyske regerings lempelige asylpolitik.

I Chemnitz, en by med knap 250.000 indbyggere der ligger i delstaten Sachsen i det østlige Tyskland syd for Berlin, blev en 35-årig familiefar i sidste weekend dræbt af knivstik. To asylsøgere, en fra Irak og en fra Syrien, blev anholdt for drabet, og i løbet af denne uge kom det i aviserne Welt og Nürnberger Nachrichten frem, at den ene formodede gerningsmand egentlig ikke burde være i Tyskland, idet han allerede havde søgt asyl i Bulgarien.

Siden drabet har der været flere demonstrationer mod indvandring i Chemnitz. Foto: Jens Meyer/AP

Ifølge Dublin-forordningen burde han derfor allerede i 2016 være blevet sendt tilbage til Bulgarien, men de tyske myndigheder foretog ikke hjemsendelsen. I stedet udløb fristen for at deportere irakeren, som ifølge avisen Bild tilmed har fået flere domme for kriminalitet under sin tid i Tyskland.

Knivdrabet satte gang i voldsomme demonstrationer fra højreradikale, og en gruppe af demonstranterne begyndte at rasere gaden, kaste ting mod politiet og angribe personer, som lignede udlændinge.

"Vi er farverige, indtil blodet sprøjter", står der på det banner, demonstranter holder op i centrum af Chemnitz. Foto: Jens Meyer/AP

Scenerne chokerede Tyskland, og i mandags tog politikere på både lokalt og nationalt niveau skarpt afstand fra det skete.

»Det, som skete visse steder i Chemnitz, og som blev konstateret i videoer, det har ingen plads i vores retsstat […] Den form for sammenrotninger, jagt på mennesker, der ser anderledes ud, har en anden baggrund, eller forsøget på at sprede had på gaderne, det accepterer vi ikke,« lød det fra regeringens talsmand, Steffen Seibert.

Flere af de fremmødte ved torsdag aftens møde oplevede, at politikerne med deres umiddelbare reaktion lod borgerne i Chemnitz i stikken og satte dem, som ytrede sig negativt om indvandringen i byen, i bås med nazister.

»Vi må sige tingene, som de er. Det her går ikke længere. Jeg er så træt af det,« sagde en kvindelig tilhører ifølge Welt til Michael Kretschmer.

Ministerpræsidenten lovede til gengæld at forsøge at forbedre situationen gennem »samarbejde mellem staten og kommunerne« samt at tage hånd om den kriminalitet, borgerne har udtrykt deres bekymring for.