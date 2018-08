Østrig kræver soldater på EU-grænser til at stoppe migration

Soldater skal bidrage til at bevogte og sikre EU's grænser mod illegal indvandring. Det foreslår Østrig, som i dette efterår har formandskabet for EU.

Den østrigske forsvarsminister, Mario Kunasek, fremlagde torsdag den østrigske regerings plan, som møder tysk modstand, for sine EU-kolleger på et forsvarsministermøde i Wien.

- Meningen med dette er at garantere en effektiv grænsekontrol og at håndtere spidsbelastning med migranter, indtil Frontex er nået op på fuld operationel styrke, skriver formandskabet i en pressemeddelelse.

Frontex er EU's agentur for grænse- og kystbevogtning. EU-Kommissionen har en plan om at styrke Frontex, så agenturet tæller 10.000 grænsevagter.

Tyskland er ifølge en talsmand for Østrigs formandskab skeptisk over for forslaget, da man i Tyskland "ikke bryder sig om" at udstationere soldater på tysk og europæisk grund.

Efter forsvarsministermødet gav Kunasek udtryk for, at diskussionen mellem ministrene var positiv.

- Vi må beskytte vores grænser effektivt, siger han.

18-årig fik afslag på asyl: »De har et aggressionspotentiale, som man ikke skulle forvente hos en homoseksuel« Og det var bare en af grundene til, at en 18-årig afghansk migrant ikke fik asyl i Østrig.

Blandt de største tilhængere af Østrigs forslag er Ungarn, som ønsker en strammere tilgang i bestræbelserne på at begrænse indvandringen til Europa.

Forslaget fra Østrig er kontroversielt, da det ifølge flere lande kan være i strid med EU-traktaten.

- Det er klart, at i henhold til vores traktat skal alle vore fælles sikkerheds- og forsvarsaktiviteter foregå uden for EU's territorium. Det er grundlaget i vores traktat og vores fælles regler, siger EU's udenrigschef, Federica Mogherini.

Østrigs formandskab understreger, at der er tale om et samarbejde mellem militæret og andre myndigheder. Der bliver ikke tale om, at militæret har kommandoen over disse soldater, lyder det.

De skal løfte opgaven under politiets ledelse. Det siger en talsmand, som fortæller, at muligheden for den type samarbejde ligger i Østrigs grundlov.