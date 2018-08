Svenske valgkandidater har fortid i nynazistisk bevægelse

»Nazismen er en antidemokratisk, socialistisk, racistisk, imperialistisk ideologi, der mangler eksistensberettigelse i det demokratiske samfund.«

Sådan lød det fra Sverigedemokraternes partileder, Jimmie Åkesson, i en tale i sommer.

Nu viser det sig imidlertid, at flere af de kandidater, som stiller op for netop Sverigedemokraterne ved det kommende valg i Sverige den 9. september, har en fortid i en nynazistisk bevægelse.

»De forsøgte at sætte os i bås som racister. Men svenskerne fandt ud af, at det ikke passede«

Det skriver den svenske avis Expressen, som har gennemgået samtlige kandidater til lokalvalg og valg til Rigsdagen i samarbejde med magasinet Expo og undersøgt, om kandidaterne aktivt har deltaget i nazistiske organisationer, været aktivister eller aktivt spredt nazistisk propaganda.

Bare fordi man har gjort noget dumt tidligere i sit liv, så udelukker det jo ikke automatisk, at man kan blive politiker i fremtiden. Jimmie Åkesson, Sverigedemokraternes partileder

Dermed har man fundet frem til, at syv kandidater aktivt har en fortid hos den nynazistiske bevægelse Nationalsocialistisk Front (NSF), der blev dannet i 1994 og opløst i 2008.

For flere af kandidaterne ligger fortiden hos NSF dog op til 20 år tilbage i tiden. Fælles for dem er, at de i dag tager afstand fra fortiden.

Flere af kandidaterne bekræfter samtidig, at de ikke har oplyst Sverigedemokraterne om deres tilknytning til det nynazistiske parti, men understreger, at deres politiske fortid ikke har nogen betydning for deres nuværende kandidatur for Sverigedemokraterne.

Og spørger man partileder Jimmie Åkesson skal der være plads til, at man kan udvikle sine værdier og synspunkter.

»Bare fordi man har gjort noget dumt tidligere i sit liv, så udelukker det jo ikke automatisk, at man kan blive politiker i fremtiden,« siger han således til Expressen og understreger, at man i forvejen kontrollerer partiets kandidater, men at det er svært at gå ind og »røntgenfotografere menneskers hjerner«.