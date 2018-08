Italiensk minister undersøges for håndtering af migranter

Anklagemyndigheden på Sicilien har åbnet en efterforskning af Italiens indenrigsminister Matteo Salvini for ulovlig håndtering af 177 migranter og flygtninge om bord på skibet "Diciotti".

Det skriver avisen The Guardian og nyhedsbureauet AFP.

Sagen startede i sidste uge. Her hentede det italienske skib "Diciotti" 177 migranter og flygtninge op af Middelhavet i Maltas farvand.

Skibet forsøgte at sejle de 177 til Malta, der nægtede at tage imod dem.

Hjemme i Italien gentog indenrigsminister Matteo Salvini, at Italien ikke tager imod migranter og flygtninge, som reddes, mens de forsøger at krydse Middelhavet.

Dermed havde "Diciotti" intet sted at sejle i havn med de 177 personer. Skibet ligger for anker i havnen i Catania på den italienske ø Sicilien, mens de forskellige regeringer forsøger at finde en løsning.

Mandag bad Italien EU om at finde et land, der ville tage imod skibet og personerne om bord. Intet land har meldt sig.

Matteo Salvini har tilladt 27 børn, der rejser alene, adgang på land, skriver The Guardian. Lørdag identificerede læger 16 personer, som havde akut behov for lægehjælp, som også fik lov at forlade skibet ifølge avisen.

Skibet, der ikke måler mere end 100 meter, har stadig 134 migranter og flygtninge om bord.

Lørdag har sagen altså fået tilføjet det element, at anklagemyndigheden på Sicilien har åbnet en sag mod Matteo Salvini. The Guardian skriver, at anklagerne mener, at Salvini har holdt alle 177 ulovligt som gidsler.

Matteo Salvini har siden valget tidligere i år været en central skikkelse i italiensk politik.

Han er udover at være indenrigsminister også partileder for Ligaen, som er det ene af regeringens to partier. Han er derfor også vicepremierminister.

Kort efter anklagerne kom frem gik Salvini til modangreb i en tale, som han transmitterede på sin Facebook-profil.

Det italienske medie RaiNews skriver på Twitter, at han i talen kalder det "en skam", at han bliver anklaget.

- De kan anholde mig, men de kan ikke stoppe denne forandring, siger han med henvisning til den nye politiske linje, han som indenrigsminister har lagt for Italien.