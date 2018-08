Overblik: PKK er på EU's liste over terrororganisationer

En 58-årig tyrkisk statsborger blev i juli anholdt nær Rødbyhavn, hvor han var ankommet fra Tyskland.

Han blev anholdt af dansk politi på baggrund af en international arrestordre.

De tyrkiske myndigheder krævede manden udleveret, da de anser ham for at være et højtstående medlem af Kurdistans Arbejderparti (PKK). Det har Rigsadvokaten dog afvist onsdag.

Læs om PKK her.

PKK anses af EU og flere lande, som en terrororganisation.

Tyrkiet har forbudt PKK, fordi organisationen efter de tyrkiske myndigheders opfattelse står bag væbnet oprør for et selvstændigt Kurdistan.

PKK blev stiftet i 1978 med Abdullah Öcalan som leder.

Öcalan blev arresteret af de tyrkiske myndigheder i 1999.

Herefter erklærede PKK våbenhvile, men fra 2004 kom det atter til væbnede konfrontationer mellem tyrkiske sikkerhedsstyrker og PKK.

Fra 2007 var PKK's baser i Nordirak mål for tyrkiske angreb.

PKK har fra 2014 kastet sig ind i kampen mod den ekstremistiske organisation Islamisk Stat (IS) i Irak.

Flere gange under kampen mod IS har PKK været i konflikt med Tyrkiet, og en tidligere indgået fredsaftale mellem parterne betragtes som ophævet.

