Svensk beredskabschef: Beredskab er slidt ned af skovbrande

Den svenske redningstjeneste er ikke "dimensioneret" til at arbejde med at slukke så mange skovbrande, som raser i Sverige i disse dage. Det siger chefen for Sveriges civile beredskab, Dan Eliasson, på et pressemøde fredag formiddag ifølge tv-stationen SVT.

- Vores største udfordring er, at den svenske redningstjeneste ikke er dimensioneret til at klare så omfattende og komplicerede brande, som er tilfældet nu, siger han.

- Brandmændene arbejder ufortrødent videre, men efter flere uger begynder de at være hårdt anstrengt. Det gælder også vores materiel til slukningsarbejdet. Slanger, pumper og terrængående køretøjer er også hårdt overbelastet.

Fredag morgen lød opgørelsen på 52 brande i "åbent terræn". Det gælder brande i skove og på marker.

Flere af brandene er ude af kontrol, og brandfolk fra flere lande er draget til Sverige for at assistere i arbejdet med at få ilden under kontrol, efter at Sverige bad EU om hjælp.

Også 27 danske brandmænd er i Sverige for at hjælpe, ligesom eksempelvis italienske fly forsøger at slukke ilden fra luften.

I Sverige har regeringen fået kritik for ikke at holde beredskabet i en stand, så det kan bekæmpe de mange skovbrande.

Dan Eliasson beretter om fremskridt i brandmændenes kamp mod flammerne. Han advarer dog om at undervurdere situationen.

- Vi befinder os i den måske alvorligste og sværeste situation, som den svenske redningstjeneste har befundet sig i, siger han ifølge det svenske nyhedsbureau TT.