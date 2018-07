Skovbrande i Sverige spreder sig - kraftværker beskyttes

Fredag morgen er antallet af brande i svenske skove og marker vokset, så SOS Alarm, der driver det svenske 112, har registreret 52 "brande i åbent terræn".

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT fredag morgen omkring klokken ni.

Omkring klokken to natten til fredag opgjorde SOS Alarm antallet til 45.

Et kort fra SOS Alarm viser, at brandene er spredt over det meste af landet, og mange af dem er fortsat ude af kontrol.

På sin hjemmeside skriver tv-stationen SVT, at skovbrandene har kostet skovejere over 400 millioner danske kroner.

- Der er ingenting, man kan gøre. Man bliver deprimeret, siger 72-årige Björn Brink, der har set på, mens dele af hans skov er gået op i røg, til SVT.

Han forklarer, at han har haft ejerskabet af skovarealet i baghånden som pensionsopsparing.

Björn Brink kommer fra kommunen Ljusdal, hvor slukningspersonale fredag morgen fokuserer kræfterne på at holde flammerne fra to kraftværker.

Ifølge TT oplyser Ljusdal Kommune, at fly fredag morgen vil fokusere deres vandbomber omkring vandkraftværkerne Öjeforsen og Laforsen.

Det er her 27 danske brandmænd deltager i kampen for at få slukket branden. Ifølge TT er det også et af de områder, hvor flammerne spreder sig med størst fart.

Ilden i skovene i Ljusdal har fredag bredt sig videre til naboområdet. Flere brandfolk flyttes til området fredag, skriver TT.

Ud over de danske brandfolk bruges to italienske fly til brandslukning, mens franske fly ventes at slutte sig til kampen fredag.

I andre dele af Sverige ankommer to helikoptere fra Tyskland og en fra Litauen fredag.

Det svenske beredskab i de forskellige kommuner har i flere uger arbejdet med de mange skovbrande. Opgaven er vokset til en sådan størrelse, at Sverige har anmodet EU om hjælp.

Ifølge chefen for Sveriges civile beredskab, Dan Eliasson, kommer slukningsarbejdet til at tage flere uger.

Martin Vendelbo, der leder de danske brandmænd i Ljusdal, oplyser, at det er planen, at de danske brandmænd skal være i Sverige i tre døgn. Men der er allerede snak om at forlænge opholdet, fortæller han.

