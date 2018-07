Eksplosive genstande kastet mod to irske ekslederes hjem

To tidligere ledere af den irske separatistbevægelse Sinn Fein fik fredag aften kastet eksplosive genstande mod hver deres hjem i Belfast i Nordirland.

Det oplyser partiet, skriver flere britiske medier.

Der er tale om henholdsvis 69-årige Gerry Adams og 62-årige Bobby Storey.

Ingen kom til skade under angrebene, skriver Gerry Adams på Twitter.

- Alt vel her. Ingen tilskadekomne. Tak for alle beskederne og opkaldene. Tak til alle vores fantastiske naboer, nabohjælpen og folk fra Sinn Fein, der var her med det samme, skriver Adams.

Sinn Fein fordømmer angrebene og kalder dem "forkastelige og kujonagtige".

Politiet bekræfter, at man "efterforsker to episoder på to forskellige adresser i det vestlige Belfast". Ifølge politiet, er der sket "betydelig" skade på en bil, der var parkeret i indkørslen til Gerry Adams' hus.

Ifølge partiets talsmand, Gerry Kelly, befandt politikerens børnebørn sig i indkørslen, kort tid før eksplosionen fandt sted.

- Børnebørn var i indkørslen til Adams' hjem minutter før angrebet. Disse angreb er desperate handlinger fra endnu mere desperate og irrelevante grupper, siger han.

The Times skriver videre, at bevæbnet politi i løbet af natten er mødt talstærkt op foran de to hjem.

Gerry Adams var leder af Sinn Fein fra 1983 til februar i år. Det gør ham til en af de længst siddende politiske ledere i verden, skriver det britiske medie Express.

Bobby Storey har i mange år været partiets formand.

Angrebene kommer i kølvandet på flere dage med voldsomme uroligheder i Nordirland, hvor splittelsen mellem katolikker og protestanter stadig er dyb.

Natten til onsdag blev nordirsk politi beskudt og overdænget med brandbomber. Torsdag nat blev flere end 70 rørbomber affyret, heraf to direkte mod politiet.