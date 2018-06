Sverige sælger våben til lande, som lader bomber falde i Yemen: Men Tyskland og Norge har nu sagt nej

Flere end 10.000 mennesker er blevet dræbt siden 2015, da en international koalition under ledelse af Saudi-Arabien begyndte at bombe i Yemen.

Og spørgsmålet i Sverige er nu, om nogle af de mange er blevet dræbt af svenske våben. For ifølge SVT har Saudi-Arabien købt våben i Sverige for over 3,6 mia. svenske kroner mellem 2010 og 2014.

Samtidig har svenske våbenfirmaer fået tilladelse til at eksportere våben til Saudi-Arabien for 7,6 mia. kr. i 2016.

Der er ingen beviser for, at det svenske krigsmateriel er blevet brugt i krigen mod Yemens houthioprørere, men ifølge reglerne er det ikke tilladt for Sverige at eksportere våben til lande i væbnet konflikt.

I april kunne Dagens Nyheter berette, at et af de øvrige lande i koalitionen, Forenede Arabiske Emirater (FAE), købte militærudstyr fra Sverige for knap 127 mio. kr. i 2015 og 2016. Derudover havde Inspektionen for strategiske produkter (ISP), som er den statslige tilsynsmyndighed for krigsmateriel, givet tilladelse til våbeneksport til FAE for knap 8 mia. kr. i 2016.

I Sverige har dobbeltmoral været dobbelt så godt i over 100 år Sverige har en neutralitetspolitik, som paradoksalt nok har ført til omfattende våbeneksport.

I Norge meddelte udenrigsministeriet i januar efter voldsom kritik af, at staten havde tjent styrtende på konflikten i Yemen, at man fremover ikke ville tillade salg af våben og ammunition til Forenede Arabiske Emirater. Her lød det samtidig, at salget af våben og ammunition til Saudi-Arabien allerede var ulovligt.

»Endvidere vil tærsklen for at afslå licenser for B-materiel og flerbrugsvarer til militær brug, som søges udført til lande, som deltager i militære handlinger i Yemen, sænkes yderligere,« lød det i en pressemeddelelse.

En beslutning, som udløste kritik for ikke at være vidtgående nok.

I Tyskland vedtog man som en del af regeringsforhandlingerne i januar ligeledes at indføre et stop for våbeneksport til lande, som deltager direkte i koalitionen.

I Sverige trådte nye regler i kraft den 15. april i år. De betyder, at alvorlige og omfattende krænkelser af menneskerettighederne og mangler i modtagerlandenes demokratiske status skal være en hindring, når en virksomhed ansøger om at sælge krigsmateriel. Men der er ikke udsendt noget dekret om, at man ikke må sælge til Saudi-Arabien eller andre lande i Yemen-koalitionen.

Den svenske udenrigsminister Margot Wallström fastholder over for SVT, at hun forventer, at reglerne bliver overholdt.

»Jeg går ud fra, at alle, som har indflydelse på våbeneksporten, anvender den lovgivning, som findes. Det fremgår meget tydeligt, at man ikke må sælge våben til lande, som er i krig og i krigssituationer,« lyder det.

Sverige er dog langt fra alene om at sælge våben til lande i koalitionen. Både Frankrig og Storbritannien er under pres for at stoppe salget af våben til Saudi-Arabien og Forenede Arabiske Emirater.