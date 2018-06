Britisk parlament siger ja til milliardudvidelse af Heathrow

Det britiske parlament har sent mandag aften godkendt en udvidelse af lufthavnen Heathrow i London.

Det skete med stemmerne 415 for og 119 imod. Det rapporterer BBC.

Godkendelsen kommer, tre uger efter at den britiske regering den 5. juni godkendte den længe planlagte udvidelse, der blandt andet betyder, at lufthavnen får en ny start- og landingsbane.

Det britiske transportministerium anmodede sidste år om at få indhentet reaktioner og kommentarer til planerne om udbygningen af lufthavnen, som vil muliggøre yderligere 260.000 flyvninger årligt og sikre den britiske økonomi 74 milliarder pund - knap 630 milliarder kroner - over 60 år.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Britisk regering siger ja til udvidelse af Heathrow

Heathrow er allerede en af verdens største lufthavne, men beslutningen om, hvorvidt den skal udvides eller ej, har været stærkt omstridt. Ikke mindst i premierminister Theresa Mays konservative regering.

Heathrow vil med den nye start- og landingsbane blandt andet give mulighed for at åbne yderligere cirka 40 langdistanceflyvninger.

En ny start- og landingsbane i Heathrow medfører, at hundredvis af boliger skal eksproprieres og rives ned.

Tidligere planer om en udvidelse af lufthavnen er blevet stoppet eller udskudt på grund af uventet modstand fra lokale grupper i området, hvor der skal bygges.

Byggeplanerne er i deres nuværende form opgjort til 14 milliarder pund, hvilket svarer til knap 119 milliarder kroner.

Start-og landingsbanen vil være den første, der bygges i London-området i 70 år.

Erhvervsledere og politikere har argumenteret for, at en udvidelse af Heathrow er blevet endnu vigtigere for Storbritannien efter brexit-beslutningen, da den udvidede lufthavn vil forstærke handelsforbindelser og understøtte økonomisk vækst.