Lord Ivar Mountbatten, der er dronning Elizabeths grandnevø, har annonceret, at han skal giftes med sin partner, James Coyle, senere på sommeren.

Det skriver The Daily Mail.

Mountbatten vier sin fremtidige mand i en ceremoni på sin egen landejendom. Den 55-årige fortalte i 2016 at han var homoseksuel, og hans ekskone, Lady Penny Mountbatten, som han var gift med i 16 år, skal føre ham op ad kirkegulvet. Lord Ivar Mountbatten er prins Philips fætters søn og dermed dronning Elizabeths grandnevø.

»Jeg elskede Penny, da vi var gift, ligesom jeg stadig gør. Og jeg elskede vores familie som enhed. Jeg troede aldrig, det her ville ske. Det er fantastisk, men jeg troede aldrig, at jeg ville gifte mig med en mand,« sagde Lord Ivar Mountbatten til The Daily Mail.

Det er dog hverken Lady eller Lord Mountbattens idé, at han skal følges op ad kirkegulvet af sin ekskone. Det er derimod det tidligere pars tre døtre.

»Det var pigernes idé. Det gør mig ret følelsesladet. Jeg er meget rørt,« sagde Lady Penny Mountbatten til The Daily Mail.

Lord Ivar Mountbatten, the Queen’s cousin is getting married to his long term BF James Coyle and his ex wife will walk him down the aisle https://t.co/QB2wCHBTaF pic.twitter.com/ZeP9xDR4f1— Robert Heikkila (@newsouth418) 16. juni 2018

Det er endnu uklart, om nogen medlemmer af kongefamilien vil deltage i brylluppet. Dronningen har ikke kommenteret på offentliggørelsen endnu, men har tidligere vist stor støtte til LGBTG-samfundet i Storbritannien.

Reportage fra årets bryllup: Den gamle og den nye verden mødtes i Windsor Biskop Michael Currys intensive prædiken medførte både smil og stive overlæber.

I sin tale til parlamentet i 2017 lovede hun, at der skulle være »større fremskridt når det kommer til at tackle problemer med ligeløn og diskrimination af folk på baggrund af deres race, tro, køn, handicap eller seksuel orientering.«

Det er ikke den eneste historiske begivenhed den britiske kongefamilie har set i år. I maj blev prins Harry gift med skuespillerinden Meghan Markle, hvis mor er sort. Et sådant bryllup var ikke set i det britiske kongehus førhen.