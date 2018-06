Malmøs politi efter tredobbelt drab: Alle indblandede er bandekriminelle

»Det er beklageligt, at så unge mennesker mister livet.«

Sådan indledte Stefan Sintéus fra Malmøs politi ved et pressemøde tirsdag formiddag efter et skyderi mandag aften, som efterlod tre døde og tre sårede.

Skyderiet skete ved en internetcafé i det centrale Malmø omkring kl. 20, men politiet ville hverken be- eller afkræfte, om der blev skudt fra en bil, som det har været antydet. Dog kunne man bekræfte, at der er tale om et bandeopgør.

»De indblandede personer er alle kendte af os og at betragte som bandekriminelle,« lød det fra Sintéus, som oplyste, at de også alle kendte hinanden.

De dræbte er 19, 27 og 29 år gamle. Den ene døde, umiddelbart efter at skuddene faldt, mens de to andre døde i løbet af natten. De sårede er 21, 30 og 32 år gamle og befinder sig i en stabil, men alvorlig tilstand.

Politiet oplyser, at der på nuværende tidspunkt er tre-fire pågående bandekonflinkter i Malmø, og at man opfatter skyderiet som en del af disse.

Natten igennem har man gennemført afhøringer, men politiet ville ikke oplyse hvem, man har talt med, eller hvad der er blevet sagt.

Vidner har fortalt, at der blev affyret op mod 15 skud, og det har forlydt, at der blev brugt automatvåben, men politiet ønskede ikke at komme nærmere ind på, hvilke våben der blev brugt.

Samtidig fremstod det præcise hændelsesforløb efter pressemødet fortsat uklart.