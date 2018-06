Erdogan bebrejder PKK for fire dræbte under valgmøde

Fire personer er dræbt og otte personer såret i det sydlige Tyrkiet under et valgmøde for en politiker fra det tyrkiske regeringsparti.

Urolighederne skaber yderligere spænding ti dage før Tyrkiets parlaments- og præsidentvalg den 24. juni, hvor præsident Recep Tayyip Erdogan går efter sin anden præsidentperiode.

Der florerer flere modstridende forklaringer på, hvad der præcis er sket under valgmødet, som blev afholdt i den primært kurdiske by Suruc i regionen Sanliurfa nær grænsen til Syrien.

Mens flere medier hævder, at de dræbte blev skudt i et kaotisk sammenstød, giver andre kilder helt andre gengivelser af hændelsernes forløb.

Ifølge lokale embedsfolk brød en kamp ud mellem to grupper, da politikeren Ibrahim Halil Yildiz, som stiller op for Erdogans islamiske AKP-parti, besøgte byen.

I denne forklaring skal dødsfaldene være et uheld, mens der ikke er nogle meldinger om skyderier.

Flere tyrkiske medier beretter til gengæld om en skudepisode. Nyhedsbureauet Dogan har offentliggjort en videooptagelse, hvor man kan høre lyden af skud.

Og ifølge det tyrkiske statsmedie Anadolu var der tale om et angreb mod regeringspartiet AKP. Derudover skriver mediet, at en af de døde er broren til politikeren Ibrahim Halil Yildiz, der besøgte byen.

Statsmediet hævder videre, at det prokurdiske parti HDP stod bag angrebet.

Erdogan har ligeledes anklaget HDP samt den kurdiske oprørsbevægelse PKK for angrebet.

Omvendt hævder prokurdiske medier, at Ibrahim Halil Yildiz' bodyguard stod bag angrebet.

Der er meldinger om, at uroligheder brød ud efter en uenighed mellem Yildiz og en modkandidat, som sympatiserer med HDP.

Efter de første sammenstød skal urolighederne være fortsat videre på hospitalet, hvor de sårede blev bragt til.