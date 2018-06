Stockholm-terrorist anker ikke livstidsdom

Usbekeren Rakhmat Akilov har valgt ikke at anke den livtidsdom, som han blev idømt d. 7. juni, for at have dræbt fem personer og såre 10 alvorligt, da han i en lastbil kørte ind i en stor menneskemængde i Stockholm den 7. april 2017.

Det oplyser hans advokat, Johan Eriksson, over for TT ifølge Svenska Dagbladet.

Rakhmat Akilov kommer inte att överklaga livstidsdomen för terroristbrott, uppger hans advokat Johan Eriksson för TT. https://t.co/SK6bsGXsxQ pic.twitter.com/7Pbhn7PG4L— Svenska Dagbladet (@SvD) June 11, 2018

»Tingsretten er kommet frem til, at Rakhmat Akilov skal dømmes for en terrorforbrydelse dels gennem fem drab, dels gennem almenfarlig ødelæggelse. Tingsretten er endvidere kommet frem til, at den tiltalte skal dømmes for forsøg på en terrorforbrydelse gennem 119 tilfælde af drabsforsøg. Endelig er tingsretten nået frem til, at han i 24 tilfælde har gjort sig skyldig i at udsætte andre for fare,« skrev tingsretten om dommen i Stockholm.

Anklager om Stockholm-terrorist: Mit mål er, at han aldrig mere skal kunne bevæge sig frit i vores samfund

Akilov skal betale erstatning til de i alt 143 personer, der blev udsat for drabsforsøg eller anden fare. De efterladte er også blevet tilkendt erstatning.

Forsvareren forsøgte under sagen at argumentere for, at Akilov, der har indrømmet alle drabene, ikke begik en terrorhandling, da den offentlige orden ikke blev forstyrret i tilstrækkelig grad.

På det grundlag gik han efter en tidsbestemt straf. Det lykkedes ikke.

Den dømte usbeker har selv forklaret i retten, at han ville straffe Sverige for landets deltagelse i kampen mod Islamisk Stat (IS). Med sin gerning håbede han, at svenskerne vil trække deres styrker ud af Irak.

Ifølge svenske medier har han, siden han blev anholdt, siddet i en døgnbelyst celle, da man frygtede, at han ville begå selvmord.