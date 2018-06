Et unikt dinosaur-skelet af en formentlig hidtil ukendt art var mandag aften under hammeren på en auktion i Paris.

Der var tale om et knap 9 meter langt og 2,5 meter højt skelet, hvoraf omkring 70 pct. var intakt. Det i sig selv er bemærkelsesværdigt.

Prisen for resterne af dinosauren, der menes at have levet for 155 mio. år siden, endte på 2 mio. euro, hvilket svarer til knap 15 mio. kr.

Køberen af skelettet er en unavngiven fransk kunstsamler, skriver The Guardian.

Forinden havde flere af verdens førende palæontologer (personer, der forsker i fortidens liv, red.) krævet auktionen aflyst og udtrykt bekymring for, at de gamle og interessante dinosaur-rester ville ende i hænderne på en privat samler.

Og de fik altså ret. Gennem de senere år har man i stigende grad kunnet konstatere, at flere fossiler ender i privates hænder, fordi private rigmænd kan tilbyde mere, end eksempelvis museerne kan.

Dermed riskierer forskere at misse en unik mulighed for at undersøge sådanne fossiler nærmere, mener Bent Lindow, der er palæontolog ved Statens Naturhistoriske Museum i København.

Ifølge palæotologen er det blevet moderne for folk med store pengepunge at eje deres egne dinosaur-fossiler.

»Der er gået penge i det, og der er også opstået et sort marked, hvor man i jagten på hurtige penge ødelægger fossiler. Ofte udgraver de kriminelle fossiljægere kun de dele af fundet, der lettest kan sælges – som store tænder, kløer eller kranier – og ødelægger resten af skelettet undervejs, fordi plyndringsgravningerne foregår i stor hast,« siger Bent Lindow til TV 2.

F.eks. erhvervede den amerikanske skuespiller og producent Nicolas Cage sig tilbage i 2007 sit eget Tarbosaurus-kranie for 1,8 mio. kr. - ligeledes på en auktion.

Han måtte dog senere levere kraniet tilbage, da det viste sig, at det var udgravet og senere solgt ulovligt.

Skelettet af dinosauren, der mandag var under hammeren, blev fundet i Wyoming for fem år siden af en gruppe britiske palæontologer.

Efter fundet troede man, at der var tale om en såkaldt Allosaurus, der var juratidens største kødædende dinosaur.

Men efter grundigere undersøgelser i 2016 stod det klart, at det pågældende dinosaur-fossil formentlig i stedet er en ukendt slags rovøgle.

Den franske kunstsamler, som nu ejer dinosaur-skelettet, har ifølge The Guardian udtalt, at han har i sinde at udlåne fossilet til et museum.