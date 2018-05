Lars Løkke om EU-præsidents Trump-tale: »Sådan noget konfirmationstaleretorik«

EU skal lade være med at kaste sig ud i en Twitter-krig mod Donald Trump, selv om der lige nu er mange uenigheder mellem Europa og USA.

Sådan lyder advarslen torsdag fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ved ankomsten til et topmøde i Sofia.

Løkkes udtalelser er en direkte reaktion på EU-præsident Donald Tusk, der i en udtalelse onsdag og på Twitter kritiserede Trump i særdeles direkte vendinger.

- Vi skal passe på med, at vi ikke går i Twitter-krig med den amerikanske præsident, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Det er virkeligheden det nemmeste at få det hele ned på 180 tegn og få det skåret kraftigt til, så man kan se uoverensstemmelserne, siger han.

Donald Tusk sagde og tweetede onsdag, at med venner som Trump, hvem behøver så fjender.

EU-præsidenten mente samtidig, at Trump havde hjulpet Europa til at indse, at hvis man har brug for en hjælpende hånd, så finder man den for enden af sin egen arm.

Den udtalelse fra EU-præsidenten stempler Lars Løkke Rasmussen som "sådan noget konfirmationstaleretorik".

Statsministeren siger, at uenighederne med USA under Trumps ledelse "er til at få øje på" uden brug af Twitter.

- Der er masser af problemer her, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han peger på, at Trump har vendt ryggen til klimaaftalen fra Paris, til atomaftalen med Iran, og at han desuden truer med handelskrig.

Men EU vil holde fast i atomaftalen med Iran, så længe Iran selv overholder den, selv om aftalen ikke løser alle problemer.

- Den amerikanske præsidents analyse af, at der knytter sig andre problemer til Iran end dem, der er adresseret ved denne aftale, den deler jeg, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Vi er så fundamentalt uenige i, at den rigtige vej frem er at smide det, vi har i hånden, siger han.

Samtidig vil EU nu forsøge at undgå, at USA's exit fra atomaftalen får konsekvenser for europæiske virksomheder, der pludselig kan blive ramt af amerikanske sanktioner.

EU kræver desuden at blive permanent undtaget fra de nye amerikanske toldsatser på stål og aluminium.