Hiv-smittet brite ødelagde kondomer for at sprede sygdommen: Har fået livstidsdom

I april 2015 fik den 27-årige Daryl Rowe beskeden om, at han var blevet smittet med hiv. Få måneder senere gik han på den homoseksuelle datingapp Grindr for at møde mænd med et bevidst mål om at smitte dem.

Det fastslog en domstol, som i november kendte ham skyldig i bevidst at have smittet fem mænd med hiv. Fem andre mænd slap med skrækken. Den dømte insisterede på at have sex uden kondom, og hvis det blev afvist af hans sexpartnere, ødelagde han kondomet.

Italiener idømt 24 års fængsel for bevidst at have smittet 30 kvinder med hiv

Onsdag fik han så sin straf: Fængsel på livstid med en minimumsafsoning på 12 år.

Det skriver flere britiske medier.

Efter at manden havde haft sex med sine ofre, gav han dem i visse tilfælde beskeden om sin sygdomsstatus pr. sms.

Ifølge Sky News lød en af dem: »Jeg har hiv. LOL. Ups!«

Da et af mandens ofre skrev til ham, at han var blevet diagnosticeret med hiv, efter at de havde haft beskyttet sex, svarede Daryl Rowe ifølge BBC:

»At klynke over det og tænke på det hele tiden vil ikke helbrede dig.«

Rowe nægter sig skyldig.