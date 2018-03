Fakta: Danmark udviser to russiske diplomater

To russiske diplomater har en uge til at pakke deres kufferter. De bliver udvist som følge af angrebet på den tidligere russiske dobbeltspion Sergej Skripal og hans datter i byen Salisbury i Storbritannien.

Det oplyser udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) på et pressemøde mandag eftermiddag.

Det er sjældent, at diplomater udvises, og det er første gang, at Danmark udviser diplomater som følge af en episode i et tredjeland.

Den danske reaktion kommer knap to uger efter, at Storbritannien udviste 23 russiske diplomater.

Ifølge AP har 14 lande mandag ligeledes besluttet at udvise russiske repræsentanter.

2018: To russiske diplomater udvises. De skal forlade Danmark inden for en uge. Udenrigsministeren ønsker ikke at kommentere, hvilke diplomater der er tale om.

2011: Libyens generalkonsul, Muner Eldawani, får fem dage til at pakke sin kuffert og forlade Danmark. Begrundelsen fra tidligere udenrigsminister Lene Espersen (K) var, at generalkonsulen gentagne gange og offentligt har støttet Gaddafi.

1992: Den russiske diplomat Sergej Konrad bliver udvist fra Danmark som konsekvens af en spionagesag.

1976: Samtlige ansatte ved Nordkoreas ambassade bliver udvist, da det bliver afsløret, at de i stor stil har videresolgt indsmuglet hash, spiritus og cigaretter.

Kilde: Ritzau.