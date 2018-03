Sarkozy: Bagvaskelse har gjort mit liv til et levende helvede

Den tidligere franske præsident Nicolas Sarkozy fylder godt i spalterne i de franske aviser torsdag, efter at han onsdag blev sigtet af politiet for korruption og ulovlig kampagnefinansiering.

Blandt andet i den store franske avis Le Figaro, der citerer Sarkozys forklaring til dommerne, der onsdag fremlagde den formelle sigtelse mod Sarkozy.

- Denne bagvaskelse har gjort mit liv til et levende helvede siden 11. marts 2011, skal Sarkozy blandt andet have sagt ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge avisen har Sarkozy forklaret i retten, at han har været offer for en bagvaskelseskampagne, der begyndte i marts 2011, da de første anklager om ulovlige kampagnebidrag dukkede op.

Sarkozy er sigtet for tilbage i 2007 at have modtaget millioner af euro fra Libyens tidligere statsleder Muammar Gaddafi.

Sarkozy indkaldt til nyt forhør om penge fra Gaddafi

Det skal være sket via den fransklibanesiske forretningsmand Ziad Takieddine, der påstår, at han har givet tre propfyldte kufferter med penge til Sarkozy fra Gaddafi i 2006 og 2007, da Sarkozy første gang stillede op til præsidentvalget.

Sarkozy skal i sin forklaring til dommerne også have langet ud efter Ziad Takieddine, som han mener har en "højst mistænkelig karakter og en tvivlsom fortid", skriver nyhedsbureauet AP.

Den franske anklagemyndighed har fremlagt sigtelserne mod Sarkozy efter fem års efterforskning og to dage med afhøringer af den tidligere præsident.

Ifølge nyhedsbureauet AP, mener den tidligere præsident, at beviserne imod ham mangler.

Politi sigter Sarkozy for ulovlige pengebidrag fra Gaddafi

Han skal også forklaret, at han ser sig selv som et vidne, rettere end den person, der skal undersøges af politiet.

- I de sidste 24 timer, jeg har været tilbageholdt af politiet, har jeg prøvet med al min magt at vise, at de seriøse underbyggende beviser, der kræves, for at man kan sigtes for noget, ikke eksisterer.

- Jeg er blevet beskyldt uden nogen håndgribelige beviser på grund af udtalelser fra Gaddafi, lyder det i forklaringen fra Sarkozy.

Sarkozy var præsident i Frankrig fra 2007-2012.