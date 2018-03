Angreb mod tyrkisk ambassade: Er den kurdisk-tyrkiske konflikt rykket til Europa?

Ukendte gerningsmænd gik natten til mandag til angreb på den tyrkiske ambassade i Hellerup nord for København.

Her kastede de brandbomber mod bygningen, som fik mindre skader. Motivet kendes ikke, men i Tyskland har man i de seneste to måneder registreret adskillige brandattentater og andre angreb mod tyrkiske moskeer, foreninger, butikker, restauranter og ikke mindst den tyrkiske ambassade i Berlin.

Den blev i slutningen af februar udsat for røggranater i farverne rød, grøn og gul. Alle farver, som et tysk medie bemærker, indgår i det kurdiske flag.

Tyrkiets ambassade i Hellerup angrebet med molotovcocktails

Den tyrkiske regering er da heller ikke i tvivl om, at det bl.a. er den kurdiske organisation PKK, som er på EU's terrorliste, der står bag angrebene som et svar på den tyrkiske offensiv mod den kurdiske milits YPG i syriske Afrin.

Tyrkerne gik ind i Afrin den 20. januar.

»Vi ser med bekymring på, at angrebene fra racistiske og antiislamiske grupper samt terrororganisationen PKK mod tyrkiske moskeer i Tyskland er taget til,« lyder det i en udtalelse fra det tyrkiske udenrigsministerium.

»Vi forventer fra de tyske myndigheder, at de snarest muligt opsporer og straffer de ansvarlige for angrebene og tager alle forholdsregler for at sikre, at lignende angreb ikke kan finde sted.«

De tyske myndigheder mener, at politiske motiver ligger bag de fleste af attentaterne, men ifølge Süddeutsche Zeitung udelukker forbundspolitiet ikke, at der kan være tale om »højreradikalt motiverede gerningsmænd under dække af andre motiver.«

Man har dog ikke anholdt en eneste i sagerne.

Den kurdiske ungdomsorganisation Roja Ciwan, som har base i Tyskland, har taget ansvaret for angrebet mod en muslimsk bygning i byen Lauffen am Neckar. I en video lød det, at det var et udtryk for »vreden over angrebene fra den tyrkiske besættelsesmagt« og »massedrabene på civile« i Afrin.

På hjemmesiden ligger der flere videoer med angreb mod tyrkiske mål i Tyskland og optagelser af protester. Her advarer man om, det er på tide at bringe krigen til Europa, og hvis ingen vil lytte, vil man lægge Europas byer »i ruiner.« Et lignende opråb skal ifølge Deutsche Welle være kommet fra den antifascistiske, paneuropæiske ungdomsgruppering Apoist.

Indenrigspolitisk ordfører for CDU/CSU Stephan Mayer siger til Deutsche Welle:

»Vi kan ikke tillade, at den indenrigspolitiske konflikt bliver importeret til Tyskland.«