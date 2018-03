Briterne ruller den røde løber ud for saudiarabisk prins

Saudi-Arabiens kronprins blev modtaget med pomp og pragt, da han onsdag indledte et tredages besøg i Storbritannien.

Den 32-årige kronprins Mohammed bin Salman, regnes som en moderne reformist af den velhavende oliestat. Han skal under besøget spise frokost med dronning Elizabeth på Buckingham Palace og mødes til middag med prins Charles og prins William.

Prins Salman skal også have drøftelser i Drowning Street 10 med premierminister Theresa May. Hun vil blandt andet tale om menneskerettighederne under mødet med den saudiarabiske tronarving.

Kritikere siger, at Storbritannien har været sent ude med hensyn til at fordømme Saudi-Arabiens menneskerettighedskrænkelser. Landet er en vigtig allieret for briterne i Mellemøsten og en vigtig kunde i den britiske våbenindustri.

Saudi-Arabien er fra mange sider blevet kritiseret for dets krigsførelse i Yemen, hvor landet har brugt milliarder på en militær kampagne vendt mod houthi-oprørere, der støttes af Iran.

Siden 2015 er over 10.000 mennesker blevet dræbt. Saudiaraberne er navnligt blevet kritiseret for luftangreb, hvor bomber er faldet ned over markedspladser og boligområder.

Krigen har skabt dyb elendighed blandt de 28 millioner indbyggere i det tilbagestående Yemen, der er det fattigste land i Den Arabiske Verden. Over syv millioner af indbyggerne lever på kanten af hungersnød. Mere end 19 millioner ved ikke, hvordan de skal få deres næste måltid.

Demonstranter aktionerede onsdag mod Saudi-Arabien ved parlamentet i London i forbindelse med Salmans besøg.

Mohammad bin Salman er nummer to i landet efter sin aldrende far, kong Salman. Kronprinsen har senest gennemført reformer i militæret og foretaget en række udskiftninger af militære ledere.

Moderniseringer omfatter også planer om statsligt sponsorerede koncerter, fjernelse af forbud mod biografer, kvindelige bilister og mere turisme.

Kritikere siger imidlertid, at mange reformerne er et spil og en magtdemonstration, som udføres af kronprinsen og hans inderkreds, som ønsker at mindske Saudi-Arabiens afhængighed af olie og modernisere det dybt konservative kongerige.