Britisk teenager idømt fængsel for terrorplaner mod Bieber-koncert

En 17-årig teenager fra Wales skal tilbringe mindst 11 år bag tremmer, efter en domstol har fundet det bevist, at han planlagde et terrorangreb mod blandt andet en koncert med popidolet Justin Bieber.

Dommer Mark Wall idømte den 17-årige dreng en forvaringsdom efter at have fastslået, at drengen er fuldkommen "ligeglad med menneskeliv".

Forvaringsdommen betyder, at den 17-årige skal tilbringe mindst 11 år bag tremmer. I første omgang bliver det på en lukket institution for unge, hvor han har opholdt sig, siden han blev anholdt i juni 2017.

- Da du blev anholdt, var du få timer fra at begå en uhyrlighed i Cardiffs gader, sagde dommer Wall ved strafudmålingen fredag.

- Det er ikke muligt at vurdere, hvor mange mennesker der ville være blevet dræbt eller alvorligt såret på grund af dine handlinger, for angrebet blev forpurret, inden du kunne udføre det, sagde dommeren ifølge tv-stationen BBC.

Ved anholdelsen havde han en kniv og en hammer på sig samt et brev, hvor han skrev, at han var "Islamisk Stats soldat", og at "flere angreb vil følge", rapporterer BBC.

Den 17-årige blev kendt skyldig ved en domstol i Birmingham i november.

Han blev anholdt, efter han havde forsøgt at finde ud af, hvordan sikkerheden var ved en Justin Bieber-koncert i Wales den 30. juni sidste år.

Hans computer afslørede ligeledes, at han havde undersøgt, hvordan man gennemfører et angreb med en bil eller lastbil.

Domstolen fandt det bevist, at han planlagde et massedrab. Angrebet skulle være inspireret af den militante gruppe Islamisk Stat, skriver BBC.

Politiet begyndte at interessere sig for drengen, efter han havde skrevet flere terrorrelaterede opslag på sociale medier.

Den 17-årige havde postet billeder af terrorister og Islamisk Stats sorte flag samt fotos, der ifølge domstolen i Birmingham opfordrede til terrorangreb i Cardiff, hovedbyen i Wales.

Den dømtes forsvarer havde bedt retten tage hensyn til, at den 17-årige er diagnosticeret med autisme.