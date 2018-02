Overblik: Sexskandale sværter Oxfams omdømme

Anklager om Oxfam-medarbejderes seksuelle udnyttelse af kvinder i Haiti sender rystelser gennem nødhjælpssektoren.

Sådan har sagen udviklet sig:

* 2010: Oxfam udstationerer ansatte i Haiti, efter at et jordskælv har dræbt omkring 220.000 personer og gjort cirka en million hjemløse.

* 2011: Oxfam bliver bekendt med påstande om, at nogle af organisationens folk i Haiti køber sig til sex. En intern efterforskning resulterer i bortvisning af fire medarbejdere.

* 2015: En højtstående person i organisationen giver udtryk for bekymring for misbrug. Men ledelsen reagerer ikke og lader stå til, fortæller den forhenværende medarbejder senere.

* 2018:

* 9. februar: The Times afslører beskyldningerne fremsat i 2011. Oxfam afviser at have dækket over sagerne.

* 10. februar: Oxfam undskylder for ni medarbejderes adfærd i Haiti. Administrerende direktør Mark Goldring indrømmer, at der har været andre tilfælde siden 2011, men ikke på samme niveau som i Haiti.

* 11. februar: Udviklingsminister i Storbritannien Penny Mordaunt advarer om, at Oxfam risikerer at miste sit statstilskud, såfremt der ikke bliver udvist "moralsk lederskab".

* Priti Patel, tidligere leder for international udvikling i Oxfam, fortæller, at hun blev modarbejdet, da hun selv forsøgte at undersøge beskyldningerne om upassende adfærd. Patel opsagde sin stilling i november 2017.

* 12. februar: Oxfams vicedirektør, Penny Lawrence, påtager sig ansvaret for skandalen og trækker sig.

* Partnere, deriblandt Marks & Spencer, Visa og Heathrow Airport, oplyser, at de nøje overvåger sagen.

* 14. februar: Skuespilleren Minnie Driver trækker sig som den første af Oxfams såkaldte globale ambassadører og udtrykker afsky over for den påståede udnyttelse af fattige kvinder.

* Udviklingsminister Penny Mordaunt opretter en enhed, der skal sikre, at folk dømt for seksuelle overgreb ikke bliver ansat i velgørende organisationer og hjælpegrupper.

Samtidig slår hun fast, at det er slut med statsstøtte til organisationer, som ikke informerer åbent om sager som dem i Haiti.

* Den senegalesiske sanger Baaba Maal kvitter i protest mod Haiti-afsløringerne sin rolle som global ambassadør for Oxfam.

* 15. februar: Det samme gør Desmond Tutu, sydafrikansk modtager af Nobels fredspris.

* Haitis regering oplyser, at den vil indlede en undersøgelse af sexskandalen.

* Oxfams tidligere landechef i Haiti, som trak sig i kølvandet af beskyldningerne i 2011, afviser påstande om, at han organiserede sexorgier med unge prostituerede i landet.

* 16. februar: Regeringen i London indstiller midlertidigt sin økonomiske støtte til Oxfam, som accepterer indtil videre at afstå fra at søge om statslige midler. Oxfam oplyser desuden, at den vil nedsætte en kommission, som skal gennemgå kulturen i organisationen.

Kilder: BBC, The Times, Sky News, Reuters, AP og AFP.