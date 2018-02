Medie: Breivik hævder i brev, at han angrer Utøya-massakre

»Jeg angrer, at jeg gennemførte aktionen den 22. juli 2011. Og hvis det havde været muligt, så havde jeg gjort det om.«

Sådan lyder det angiveligt i et brev, som massemorderen Anders Behring Breivik, der sidste år ændrede navn til Fjotolf Hansen, skrev sidste år.

Det skriver det norske medie VG.

Brevet skulle den 39-årige nordmand have sendt til ledelsen i det topsikrede fængsel i Skien sydvest for Oslo.

Her har han siden 2013 siddet bag tremmer, efter han blev kendt skyldig i at have gennemført et bombeangreb i den norske hovedstad samt massedrabet på Utøya den 22. juli 2011, hvor 77 mennesker blev dræbt.

Det er den erfarne psykiater Randi Rosenqvist, som siden 2013 har haft ansvaret for at lave såkaldte risikovurderinger af massemorderen.

I perioden 2014-2016 skulle Breivik dog have nægtet at snakke med psykiateren. Først sidste år var han villig til at se hende.

På daværende tidspunkt havde han tabt et søgsmål mod den norske stat, efter at han havde hævdet, at hans menneskerettigheder var blevet krænket.

Det var også på det tidspunkt, at han skulle have forfattet brevet, hvori han altså for første gang giver udtryk for at angre massedrabet.

Samtidig skriver han, at han ønsker at »komme videre med sit liv«, samt at han ønsker at gøre op med sin fascistiske, nationalistiske ideologi.

Ledelsen i Skien-fængslet tog ifølge VG brevet alvorligt og tog derfor kontakt til psykiateren. Efter to samtaler med ham i maj sidste år, lavede Randi Rosenqvist en ny risikovurdering af Brevik.

Med den nye vurdering blev der åbnet op for, at han kunne få samvær med de øvrige indsatte i fængslet.

Et halvt år efter denne vurdering vendte psykiateren den 13. december 2017 tilbage til fængslet i Skien. Her snakkede hun atter med Breivik samt de personer, som har daglig kontakt med ham.

I en ny vurdering, der er dateret den 3. januar i år, bliver spørgsmålet om samvær med de medindsatte atter taget op.

Psykiateren nåede denne gang frem til, at hun ved nærmere eftertanke mener, at Breiviks adgang til eventuelt samvær vil skabe for meget »uro« blandt de indsatte og derfor er »vanskelig« at gennemføre.

Under sine samtaler med massemorderen har Randi Rosenqvist ifølge VG spurgt Breivik, om han angrer sin gerning, som han havde skrevet det i brevet, hvortil han skulle have bekræftet.

I en rapport beskriver psykiateren Breivik som »høflig«, men skriver også, at han er »helt uden reel empati [...] Hans forståelse af terroen er også helt manglende.«

Henning Værøy, der også er psykiater, har læst de to risikovurderinger, der er blevet lavet af Brevik. Han tror ikke på, at massemorderens angren er reel.

»Det ser ud til, at Breivik prøver at manipulere,« forklarer han til VG og tilføjer, at Breivik mistrives i fængslet og har givet udtryk for, at han helst vil ud derfra.

Breivik afsoner en dom på 21 års forvaring og sidder i isolation. Han har dermed aldrig kontakt med andre indsatte.