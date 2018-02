Rusland har afsløret nyt antimissil-system, der skal beskytte Moskva

Moder Rusland har opgraderet sin missil-beskyttelse. En video, frigivet af det russiske forsvarsministerium, viser det russiske militær, der afprøver et såkaldt interceptor-missil i den afsides region Kazakhstan.

Det nye og opdaterede luftforsvar skal kunne afværge flere forskellige slags angreb, også fra nyere og mere avancerede missiler. Det oplyser australske News.com.au. Rusland har haft et antimissil-system siden 1979.

»Dets taktiske og tekniske egenskaber med hensyn til rækkevidde, præcision og tidsramme for affyring, overgår ethvert luftvåben, der findes i dag,« fortalte Andrej Prikhodko fra den russiske Luft- og rumforsvarsalliance til det russiske statsmedie Krasnaya Zvezda - Den Røde Stjerne.

Se videoen af missil-affyringen her:

Og det kan være en udfordring for den vestlige verden, at Rusland nu har opgraderet sit missil-system i så voldsom en grad, mener Malcom Davis, der er Senioranalytiker ved Australian Strategic Policy Institute.

»Pointen med denne slags systemer, der nu bliver oprettet af Kina og Rusland er, at de skal kunne eliminere USA og deres allieredes fordele, som de har haft siden Golfkrigen. Systemet er designet til at kunne modstå et angreb fra USA eller Nato,« fortæller han til News.com.au.

Missil-systemets hovedopgave er, ifølge det russiske militær, at beskytte Ruslands hovedstad, Moskva.