Musiker har droppet populært tv-program efter kontroversiel kommentar - forsvarede hun terrorisme?

Det begyndte ellers ganske godt for den 22-årige Mennel Ibtissem, der med sin version af Leonard Cohens »Hallelujah« i tv-programmet »The Voice« først blev populær i Frankrig og siden i resten af verden med over 900.000 visninger på Youtube.

Ikke desto mindre har hun nu besluttet sig for at forlade det populære sangprogram efter at være blevet udsat for en heftig kritik.

Årsagen til hele miseren skal findes i et halvandet år gammelt opslag på de sociale medier.

Franske medier var de første, der faldt over opslagene, da de gravede i kometsangerindens fortid.

Kort efter terrorangrebet i Nice den 14. juli 2016 skrev hun følgende i et opslag, der siden er blevet slettet:

»Det er godt, at det er blevet til en vane med et angreb om ugen!« indledte hun.

Herefter forsøgte hun at skabe tvivl om den gængse forklaring om den islamistiske gerningsmand, der tilsyneladende havde glemt sine id-papirer i den lastbil, der blev brugt til at dræbe 86 mennesker.

»Og til alle, der stadig tror på, at "terroristen" tog sine id-papirer med sig - det er sandt, at når du planlægger et beskidt angreb, så glemmer du aldrig at tage dine papirer med dig«.

Senere, efter endnu et angreb i byen Saint-Etienne-du-Rouvray, skrev hun, at »de sande terrorister er vores regering«.

Det fik foreningen for ofrene efter Nice-angrebet til at kalde hendes udtalelser for »uacceptable«, mens flere andre krævede, at tv-stationen TF1 skulle smide hende ud af programmet »The Voice«.

Andre har forsvaret hende og mener, at hun er blevet mistænkeliggjort, fordi hun er erklæret muslim.

Selv har Mennel Ibtissem slået fast, at hun »åbenlyst fordømmer terrorisme«, og at hun »aldrig har haft til hensigt at såre nogen«.

»Jeg vil fortsætte med at sprede mit budskab om fred og tolerance samt afstand til enhver form for fanatisme,« siger hun i en video, hun har lagt op på Facebook.

Hun har besluttet sig for at forlade programmet »The Voice« med øjeblikkelig virkning.

Indtil videre har tv-stationen TF1 ikke reageret på hendes udmelding.