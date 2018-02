EU-parlamentarikere vil genoverveje skiftet til sommertid

Flertallet af EU-Parlamentets medlemmer er ikke begejstrede for at skulle sætte uret en time frem, når vi rammer marts.

Torsdag har parlamentet stemt om, hvorvidt man burde revidere loven om skift til sommertid, der er bestemt på EU-niveau.

Og her har flertaget stemt for, at man bør se kritisk på det halvårlige tidsskift og om nødvendigt ændre reglerne.

Parlamentet har dog ikke beføjelser til selv at skrotte reglerne for sommertid.

Det er op til EU-Kommissionen, om de vil fremsætte et forslag om et revidere direktivet for sommertid.

Afstemningen i parlamentet blev vedtaget med 384 stemmer for, 153 imod og 12 blanke stemmer.

Den skal nu bruges til at lægge pres på EU-Kommissionen, som parlamentet i første omgang vil have til at lave en evaluering af direktivet.

Blandt parlamentarikerne, der er er kritiske over for direktivet om sommertid, er Venstres medlem af EU-Parlamentet, Morten Løkkegaard.

- Selvfølgelig kan det føles rart med flere lyse timer, men det er et forældet og bøvlet system, som vi nu har muligheden for at gøre op med.

- Jeg har testet sagen på sociale medier og er overrasket over det store engagement, og hvor mange mennesker der – ligesom jeg – mener, at systemet har udtjent sin værnepligt, siger han i en pressemeddelelse.

Modsat har den danske EU-parlamentariker Margrete Auken fra SF været blandt dem, der har ønsket at bevare sommertiden for at bevare flere lyse timer i døgnet.

Det gældende direktiv om sommertid trådte i kraft i 2001.

Det fastlægger en harmoniseret dato og klokkeslæt for det halvårlige skift til sommertid i hele EU.

Sommertid går dog meget længere tilbage og blev oprindeligt indført for at spare energi under Første Verdenskrig.

Ifølge EU-parlamentarikerne har en række borgerinitiativer vist, at offentligheden er bekymret over det halvårlige skifte til sommertid, som for øjeblikket er fastlagt til sidste weekend i henholdsvis marts og oktober.

Undersøgelser af skiftet viser ikke en endelig konklusion, men indikerer, at skiftet kan have negativ indvirkning på menneskers helbred, siger medlemmerne af parlamentet i en udtalelse.