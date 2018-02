Fastende Kinnock hånes for 24 timers "sultestejke"

Klokken 20.00 mandag aften indledte flere britiske politikere en 24 timers lang faste til fordel for velgørenhed.

Under hasttagget #Hungry4Democracy sætter de fokus på, at vælgernes stemmer skal have en betydning, når de kommer ud af stemmeboksen. Ifølge kampagnen havde cirka 68 pct. af de britiske stemmer ingen betydning ved dannelsen af parlamentet efter valget i 2017.

Og selvom kampagnen virker nobel, er det ikke alle, der er lige tilfredse med de britiske politikeres deltagelse i #Hungry4Democracy. Især på twitter er folk skeptiske over for motiverne bag deltagelsen i kampagnen.

Stephen Kinnock er en af de politikere, der har modtaget særlig hård kritik for sin deltagelse i kampagnen. På Twitter beskylder flere brugere Kinnock for at deltage udelukkende for at pleje sit politiske ry, og altså ikke for at sætte fokus på den gode sag.

Andre skriver, at Labour-politikeren udnytter et middel som politiske fanger, ofte bruger for at sætte fokus på uretfærdig eller særlig hård behandling for at fremme sin egen dagsorden.

Kinnock skriver selv på sin Twitter-profil, at han går på sultestrejke i 24 timer, og linker til et interview med ham selv fra labour-partiets hjemmeside.

»Jeg skal være #Hungry4Democracy, en 24-timers sultestrejke som en del af en kampagne til fordel for vælgerreform.«

I'm going #HungryForDemocracy, a 24-hours hunger strike to campaign for electoral reform #PR Here's why: https://t.co/0MM2oxEuMW— Stephen Kinnock (@SKinnock) 5. februar 2018

En bruger ved navn Raymond Owens er en af dem, der skriver, at Kinnock udnytter begrebet sultestrejke.

»Det er nok bedst at beskrive det som en faste frem for en sultestrejke. Sultestrejker bruges af, som regel i fængsler, der kræver at de bliver anerkendt som politiske fanger osv. Og som regel for mere end en dag. Men held og lykke med det.«

Probably best to describe it as a "fast", rather than a hunger strike. Hunger strike evokes people, usually in prison, demanding to be recognised as Political prisoners etc, and usually for longer than a day. Good luck with it though.— Raymond Owens (@RayOwens3000) 6. februar 2018

»En anden bruger, der på Twitter går under navnet Guoan Son, beskriver Kinnocks deltagelse i kampagnen som »En skamfuld gimmick, yderst patetisk og pinlig udover alle grænser.«

Shameful gimmick, utterly pathetic and cringe worthy beyond belief .— Guoan Son (@GUOANMYSON) 5. februar 2018

Det er dog ikke kun i Storbritannien, at Kinnocks beslutning om at holde sultestrejke møder modstand. Også den danske konservative politiker, Rasmus Jarlov, har sendt en spids bemærkning i retning mod #Hungry4Democracy-kampagnen på Twitter.

»Jeg holder en to-timers sultestrejke i dag efter frokost mellem kl. 13 og 15 for at få ændret det danske skattesystem. Journalister, der ønsker at dække det, kan ringe på 61624641.«

Jeg holder en to-timers sultestrejke i dag efter frokost mellem kl. 13 og 15 for at få ændret det danske skattesystem. Journalister, der ønsker at dække det, kan ringe på 61624641 #dkpol— Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) 6. februar 2018

Kinnock har endnu ikke svaret på kommentarerne og fortsætter med fasten indtil klokken 20.00 tirsdag.