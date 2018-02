Cyperns præsident genvinder post - vil forhandle genforening

Cyperns siddende præsident, Nicos Anastasiades, har sikret sig sin anden periode på posten oven på søndagens præsidentvalg.

- I morgen gryr en ny dag, en ny æra, hvor folket kræver samarbejder fra os alle, sagde han efter sejren til jublende støtter.

Udfordreren, Stavros Malas, som bakkes op af kommunistpartiet, har ringet til Anastasiades for at erkende sit nederlag.

I en tale til sine støtter fortalte Malas, at han havde bedt præsidenten om at "passe på vores Cypern".

Eksperter havde ifølge nyhedsbureauet dpa på forhånd spået et tæt løb oven på første valgrunde, der blev afholdt weekenden forinden.

Her lykkedes det hverken 71-årige Anastasiades eller 50-årige Malas at opnå nok stemmer til allerede at kunne kalde sig vindere af præsidentvalget.

Derfor måtte cyprioterne endnu engang til stemmeurnerne søndag i et direkte opgør mellem de to kandidater, som også ved det seneste valg var oppe imod hinanden.

Ved den afgørende runde mødte 73 procent af vælgerne frem. Særligt de unge blev ifølge nyhedsbureauet AFP derhjemme.

Anastasiades lovede oven på sejren, at han vil "tage fast på de problemer, som de unge, de sårbare, står over for og modernisere staten". Det rapporterer AFP.

Nicos Anastasiades har fået æren for at genoprette økonomien, efter at den blev ramt af en krise i 2013 på grund af forholdet til gældsramte Grækenland.

Præsidenten har samtidig lovet at sætte fut under forhandlingerne om en genforening af den splittede ø i sin anden periode.

Cypern har været delt i to, siden styrker fra Tyrkiet rykkede ind på den nordlige del af øen i 1974.

Det skete som reaktion på et græsk-cypriotisk kupforsøg med henblik på at gøre øen til en del af Grækenland.

Den tyrkisk-cypriotiske del i nord fylder en tredjedel af øen. Det er ifølge Reuters den fattigste del af det splittede land.

Senest i 2017 gik forhandlingerne, som FN støttede, om genforening i vasken. Det skyldtes blandt andet, at Tyrkiet insisterer på at fastholde militær tilstedeværelse på øen.

Men sammenbruddet vakte samtidig kritik af Anastasiades.

Malas beskyldte ham for at have begået en række taktiske fejl, som ifølge præsidentkandidaten i sidste ende resulterede i, at én af de største chancer for at løse situationen i en generation.

Cypern blev formelt medlem af EU i 2004, men EU-reglerne er suspenderet for den tyrkiske del af øen.

Ved præsidentvalget er det kun indbyggere fra den græsk-cypriotiske del af Middelhavets tredjestørste ø, som har stemt.

Formanden for EU-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, har allerede ønsket vinderen tillykke.

- Jeg vil også gerne bruge lejligheden til at forsikre dig (Anastasiades, red.) om, at jeg som altid står klar til at hjælpe i bestræbelserne på at afslutte opdelingen af øen og opnå en genforening af Cypern, siger han udtalelse.