Merkel og socialdemokrater nærmer sig ny tysk regering

Den tyske forbundskansler Angela Merkels parti og socialdemokraterne har nået et gennembrud i regeringsforhandlingerne, siger kilder til de tyske medier.

Dermed er der lagt op til, at de to parter viderefører den store koalition, der har regeret landet de sidste fire år.

Gennembruddet kom fredag morgen efter mere end 24 timers uafbrudte forhandlinger.

Dermed kan Merkels CDU/CSU og Martin Schulz' SPD gå i gang at forhandle om, hvordan den nye koalition skal sammensættes.

Men der er flere forhindringer på vejen. Schulz har lovet de menige socialdemokratiske medlemmer, at de skal stemme om, hvorvidt de støtter, at koalitionen med Merkels kristelige partier fortsætter.

Det skal ske på et ekstraordinært landsmøde 21. januar.

Og selv da kan der være lang vej endnu. Kilder i de to partier siger ifølge dpa, at en regering formentlig først er på plads i april.

Merkel og SPD udtrykker vilje til at enes om ny regering

Et af de punkter, som der blev skabt enighed om i løbet af natten, var finansieringen af de tyske sygekasser. Udgifterne skal deles ligeligt mellem arbejdstagere og arbejdsgivere.

Det tyske system er ikke som det danske, hvor sundhed finansieres via skatterne.

Der er enighed om at sætte loft over indvandringen. Der må højst komme mellem 180.000 og 220.000 om året, skriver dpa.

Parterne vil også holde skatterne i ro, skriver Bild. SPD havde ellers ønsket, at topskatten sættes op.

Der skal også være enighed om en stærkere europæisk profil og om nødvendig et større tysk bidrag til EU's kasse.

Bild skriver, at det er indeholdt i de 28 sider papirer, som parterne blev enige om under døgnets forhandlinger.

Det er usædvanligt længe, at Tyskland har måttet vente på en ny regering.

Tysklands meget lange vej mod en ny regering – måske Den politiske uenighed mellem partierne er stor, men presset er endnu større på Angela Merkel.

Ved valget 24. september fik SPD sit ringeste resultat siden Anden Verdenskrig. Det fik Schulz til at erklære, at SPD ville gå i opposition for at samle kræfter og forny partiet i mere europæisk retning.

Det tvang Merkel ud i regeringsforhandlinger med det liberale FDP og Miljøpartiet De Grønne. Men forsøget kollapsede midt i november.

Det fik efterfølgende SPD til at signalere, at det af hensyn til stabiliteten ville genoverveje sin beslutning.